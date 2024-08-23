Şanlıurfaspor, Nijeryalı Forvet Olarenwaju Kayode ile Sözleşme İmzaladı

Şanlıurfaspor, Yeni Transferiyle Güçleniyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode ile anlaşma sağladı ve oyuncuyu kadrosuna kattı.

Resmi Açıklama Geldi

Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Kulübümüz, en son Gençlerbirliği forması giyen forvet Olarenwaju Ayobami Kayode ile sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verdi.

İmza Törenine Katılım

Ayrıca açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Müslüm Arıcı’nın imza töreninde bulunduğu belirtildi.

Şanlıurfaspor, bu transferle birlikte kadrosunu güçlendirerek 1. Lig'de daha iddialı bir mücadele vermeyi hedefliyor.