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Şanlıurfaspor Sakaryaspor'a Konuk Oluyor

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşacak. Maç, zemin bakımından dolayı farklı bir stadyumda oynanacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:09
Şanlıurfaspor Sakaryaspor'a Konuk Oluyor

Şanlıurfaspor'un Zor Zamanları

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Düşük performans sergileyen Şanlıurfaspor, deplasmanda galibiyet almak için mücadele edecek.

Yeni Stadyum, Yeni Fırsatlar

Karşılaşma, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımından dolayı Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak. Maçın hakemliğini Volkan Bayarslan yapacak.

Puan Hasreti Devam Ediyor

Bu sezon evindeki maçlarda başarılı bir performans gösteren Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor ve Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşarak sırasıyla 3-1 ve 3-2'lik galibiyetler elde etti. Fakat deplasmanda henüz puan alamadı. MKE Ankaragücü'ne ve Uğur Okulları İstanbulspor'a karşı aldıkları 2-0 ve 3-0'lık yenilgilere rağmen, bu maçta puan alarak deplasmandaki sıkıntılarını gidermek istiyorlar.

Lig genelinde bu zamana kadar 6 puan toplayan Şanlıurfaspor, Sakaryaspor'un ise 4 puanı bulunuyor.

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