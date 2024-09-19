Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den Taraftara Mesaj

Şanlıurfaspor'da Erkan Sözeri'nin Dikkat Çeken Açıklamaları

Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, takımının iç saha performansından oldukça memnun. Sözeri, “Çok iyi işler çıkardığımızı söyleyebiliriz. Taraftarımızın özellikle iç saha maçlarından çok memnun kaldığını düşünüyorum, biz de memnunuz,” şeklindeki ifadeleriyle bu durumu vurguladı.

İç Saha Başarıları ve Gelecek Hedefler

Bu sezon saha içinde başarılı maçlar çıkaran Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1, Teksüt Bandırmaspor'u ise 3-2 yenerek iç sahadaki etkileyici performansını sürdürdü. Ancak, deplasmandaki üç maçında yenilgi yaşadığı belirtiliyor.

Sözeri, geçen sezon yaşanan ligde kalma mücadelesini hatırlatarak, bu yıl aynı sıkıntıları yaşamamak için çaba gösterdiklerini belirtti. Genç ve hedef odaklı bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Sözeri, “Kısıtlı bütçelerle çok iyi işler çıkarmanın peşindeyiz,” dedi.

Performans ve Destek İhtiyacı

Oyun kalitesini artırma hedefinde olduklarının altını çizen teknik direktör, “Sahada performanslar konuşuyor,” diyerek futbolun gerçek ölçütünün, maçlarda sergilenen performans olduğunu vurguladı. Genç ve deneyimli bir teknik ekip ile çalıştıklarını, rakip analizine önem verdiklerini belirtti.

Sözeri, taraftarın destek önemine değinerek, “Şanlıurfa'nın futbola aç bir şehir olduğunu unutmamalıyız. Taraftarımızdan ricamız, geçen sene bu takım son dakikada ligde kaldı. Bu yıl daha fazla destek olalım,” şeklinde bir çağrıda bulundu. Taraftarların maçlara katılımının artmasıyla birlikte daha iyi bir atmosferin oluşacağını düşünüyor.

Bu sezon farklı bir yol izleyen Şanlıurfaspor, taraftarlarının desteğiyle daha da iyi yerlere gelmeyi umuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri (fotoğrafta), AA muhabirine takımının performansından memnun olduğunu belirterek, oyun ve fiziksel anlamda daha iyisini sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri (fotoğrafta), AA muhabirine takımının performansından memnun olduğunu belirterek, oyun ve fiziksel anlamda daha iyisini sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri (fotoğrafta), AA muhabirine takımının performansından memnun olduğunu belirterek, oyun ve fiziksel anlamda daha iyisini sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri (fotoğrafta), AA muhabirine takımının performansından memnun olduğunu belirterek, oyun ve fiziksel anlamda daha iyisini sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri (fotoğrafta), AA muhabirine takımının performansından memnun olduğunu belirterek, oyun ve fiziksel anlamda daha iyisini sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.