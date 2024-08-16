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Şanlıurfaspor, Ümraniyespor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Şanlıurfaspor, Ümraniyespor ile yapılacak maça hazırlık çalışmalarını GAP Vadisi Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:27
Şanlıurfaspor, Ümraniyespor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Şanlıurfaspor'un Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, 18 Ağustos 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Central Hospital Ümraniyespor karşılaşması için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleşti. Isınma hareketlerinin ardından, oyuncular çeşitli istasyon çalışmaları yaparak kondisyonlarını artırdı.

Çift Kale Maçla Tamamlandı

Antrenmanın son kısmında ise sporcular, yarı sahada çift kale maç yaparak taktikselliklerini geliştirdi. Bu hazırlık sürecinin, Ümraniyespor karşısında önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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