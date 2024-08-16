Şanlıurfaspor, Ümraniyespor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Şanlıurfaspor'un Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları
Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, 18 Ağustos 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Central Hospital Ümraniyespor karşılaşması için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.
Antrenman Detayları
Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleşti. Isınma hareketlerinin ardından, oyuncular çeşitli istasyon çalışmaları yaparak kondisyonlarını artırdı.
Çift Kale Maçla Tamamlandı
Antrenmanın son kısmında ise sporcular, yarı sahada çift kale maç yaparak taktikselliklerini geliştirdi. Bu hazırlık sürecinin, Ümraniyespor karşısında önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.