Şanlıurfaspor'un Olağanüstü Kongresi Bir Sonraki Tarihe Ertelendi

Şanlıurfaspor'un Kongresi Ertelendi
Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi, beklenen katılımın sağlanamaması nedeniyle 28 Eylül 2023 tarihine ertelendi.
Kongrenin Amacı
Şanlıurfaspor Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kongrede, tüzük değişikliği, yönetim ve kurul seçimleri ile kulübün şirketleşmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi gibi konular ele alınacaktı. Ancak delegelerin katılım göstermemesi, kongrenin iptal edilmesine yol açtı.
Yeni Tarih
Ertelenen kongre, 28 Eylül Cumartesi günü aynı yerde, katılım sayısına bakılmaksızın gerçekleştirilecektir.