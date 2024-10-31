Şanlıurfaspor'un Yabancı Yıldızları Gol Yükünü Sırtlıyor

Şanlıurfaspor'un Yabancı Oyuncularla Büyüyen Başarısı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, sezona genç oyunculardan kurulu bir kadro ile başladı. Geride kalan 10 maçta, sarı-yeşilli ekip rakip fileleri 17 kez havalandırdı ve bu gollerin 11'i yabancı futbolculardan geldi.

En Skorer İsimler: Malle ve Kayode

Teknik direktör Erkan Sözeri'nin kadrosunun en güvendiği futbolcuların başında, Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode ve Malili oyuncu Aly Malle yer alıyor. İkili, 4'er golle takımın en skorer isimleri arasında. Özellikle, Şanlıurfaspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Malle, Adanaspor karşısında ise Kayode "hat-trick" yaparak dikkat çekti.

Diğer Yabancı Oyuncuların Katkısı

Reagy Ofosu, Michel Mboula ve Petteri Forsell ise her biri 1 gol kaydederek takımın başarısına katkıda bulundu. Yerli oyuncular arasında ise Ahmet Gökbayrak, Atakan Aybastı, Miraç Acer, Muhammed Gönülaçan ve Hasan Hüseyin Acar 1'er gol ile takıma destek sağladı. Ayrıca Adanaspor ile oynanan maçta İsaac Donkor'un kendi kalesine attığı gol de dikkat çekti.

Malle: "Gol Atmak İçin Buradayım"

Aly Malle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanyol LaLiga'da ve İtalyan Serie A'da tecrübe kazandığını belirtti. Türkiye'de mutlu olduğunu ifade eden Malle, "Gol atmak için buradayım. Bunun için para kazanıyorum. Kulübüme katkı sağlamaya çalışıyorum. Takım halinde iyi skorlar elde etmek istiyoruz," dedi.

Kayode: "Goller Arkadaşlarımızın Sayesinde"

Olarenwaju Kayode ise son 4 maçta kaybetmediklerini belirterek, "Aly Malle ile toplam 8 gol attık. Goller tabii ki takım arkadaşlarımızın sayesinde oldu. Önümüzdeki maçlarda da güzel performanslar göstermek istiyoruz," dedi. Kayode, gol krallığına yönelik hedeflerini ise sezon sonunda görmek istediklerini vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un geride kalan 10 haftadaki gol yükünü önemli ölçüde yabancı oyuncular sırtladı. Şanlıurfaspor'da Aly Malle, hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un geride kalan 10 haftadaki gol yükünü önemli ölçüde yabancı oyuncular sırtladı. Şanlıurfaspor'da Aly Malle, hazırlıklarını sürdürdü.