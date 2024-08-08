Şanlıurfaspor, Yeni Orta Saha Oyuncusunu Kadrosuna Kattı

Şanlıurfaspor'un Yeni Transferi
Trendyol 1. Lig'in önemli takımlarından Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile anlaşma sağladı. Kulüp, bu transferi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Açıklamanın Detayları
Kulüp, yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz, Diyarbekirspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı." ifadesine yer verdi.
İmza Töreninde Önemli İsimler
İmza töreninde, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Giray Küçük ve yardımcısı Muharrem Aydın da yer aldı. Bu önemli gelişme, kulübün yeni sezona güçlü bir başlangıç yapma amacını pekiştiriyor.