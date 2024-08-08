Şanlıurfaspor, Yeni Orta Saha Oyuncusunu Kadrosuna Kattı

Şanlıurfaspor'un Yeni Transferi

Trendyol 1. Lig'in önemli takımlarından Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile anlaşma sağladı. Kulüp, bu transferi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Açıklamanın Detayları

Kulüp, yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz, Diyarbekirspor'dan orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı." ifadesine yer verdi.

İmza Töreninde Önemli İsimler

İmza töreninde, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Giray Küçük ve yardımcısı Muharrem Aydın da yer aldı. Bu önemli gelişme, kulübün yeni sezona güçlü bir başlangıç yapma amacını pekiştiriyor.