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Şanlıurfaspor Yeni Transferini Duyurdu: Miraç Acer

Şanlıurfaspor, Vanspor FK'den stoper Miraç Acer ile anlaştı. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 03.08.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:01
Şanlıurfaspor Yeni Transferini Duyurdu: Miraç Acer

Şanlıurfaspor Miraç Acer'i Renklerine Bağladı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor, stoper Miraç Acer ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Miraç, geçtiğimiz sezon Vanspor FK forması giymekteydi.

İmza Töreni Detayları

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, imza törenine Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Arıcı katıldı. Arıcı, yeni transferin takım için önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Miraç Acer’in yeni takımında başarılar dileyen Arıcı, "Miraç’ın takımımıza katılması ile savunma hattımız daha da güçlendi. Kendisine hoş geldin diyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

Şanlıurfaspor'un gelecekteki hedeflerini destekleyecek olan Acer, taraftarlar tarafından da büyük bir heyecanla karşılandı.

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