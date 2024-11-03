Şanlıurfaspor Yenilmezlik Serisi Sürüyor

Şanlıurfaspor'dan Yenilmezlik Serisi

Trendyol 1. Lig'de oynadığı son beş maçta yenilmeyen Şanlıurfaspor, bu başarıyı devam ettirmek için mücadele ediyor. Takım, son beş karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u 3-0, Adanaspor'u ise 4-1 yenerek önemli galibiyetler aldı. Ayrıca, Kocaelispor ile 0-0, Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 ve Esenler Erokspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Puan Durumu ve Performans

Şanlıurfaspor, bugüne dek 11 maç oynayarak 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplamda 15 puan topladı. Rakip fileleri 18 kez havalandırmayı başaran takım, kalesinde ise 18 gol gördü.

Öne Çıkan İsimler

Takımın en skorer futbolcuları arasında Olarenwaju Kayode 5 golle, Aly Malle ise 4 golle öne çıkıyor. Ayrıca, Kırgız kaleci Erzhan Tokotaev'in sakatlanması sonrası kaleye geçen Abdulkadir Sünger, 5 maçta sahaya çıkarak takımının yenilmezliğine katkı sağladı.

Gelecek Hedefler

Şanlıurfaspor, gelecek hafta evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçı kazanarak bu başarılı seriyi sürdürmeyi planlıyor.