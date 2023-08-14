Şanssızlık peşini bırakmıyor! Cengiz Ünder lige kötü başladı

Fenerbahçe’nin önemli transferlerinden biri olan Cengiz Ünder’in peşini UEFA maçında talihsizlikler bırakmadı! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CENGİZ ÜNDER’DEN TALİHSİZ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe’nin genç transferlerinden olan Cengiz Ünder UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Kariyerine talihsizliklerle başlayan Ünder durumu ile ilgili sosyal medya hesabından duyuru yaptı.





Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transferi gerçekleştirilen Ünder üçüncü eleme maçı için katıldığı antrenmanlarda talihsiz bir olay yaşadı. Girdiği ikili mücadele sırasında kafasına krampon yiyen Ünder, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak fotoğrafının üstüne gülücük ve nazar boncuğu emojisi eklemeyi ihmal etmedi.