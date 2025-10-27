Saran: Hacıosmanoğlu'nun hakem-bahis açıklaması 'milat' olabilir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından paylaşılan hakemlerle ilgili bahis verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hacıosmanoğlu, 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığı bilgisini açıklamıştı.

Ziyaret ve açıklama

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Gaziantep FK ile Fenerbahçe maçı için kente gelen Saran, önce Mehmet Erdemoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın mensuplarına konuşan Saran, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının hem bir spor adamı hem de Fenerbahçe başkanı olarak kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Saran'ın değerlendirmesi

Saran, açıklamaları şu sözlerle değerlendirdi: "Bugünkü açıklamalar hem bir spor adamı olarak hem de Fenerbahçe başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması, ortaya çıkmış olması... Çünkü biz Fenerbahçe olarak bunu en çok dile getiren kulüplerin başındayız. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Son derece önemli, vahim açıklamalar... Türk futbolu adına üzücü, şok edici ama en azından ortaya çıkması da umut verici. Ben Hacıosmanoğlu'nu, federasyonu kutluyorum ve sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de tabii ki takipçisi olacağız. Yakın bilgiler geliyor, bizzat içinde olacağız. İstanbul'a dönünce ilgileneceğiz. İnşallah milat olur, bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Uzun süre oldu, hep dile getiriyorduk ama en azından ortaya çıktı. Tekrar kutluyorum, çıkaranları ve üstüne gidecek olanları. Biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Bugüne kadar hep dile getirdik, bundan sonra da en yakın takipçisi biz olacağız."

Saran, federasyonun açıklamasını ve soruşturmanın kararlılıkla sürmesini desteklediğini, Fenerbahçe'nin de sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

