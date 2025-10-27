Saran: Hacıosmanoğlu'nun hakem-bahis açıklaması 'milat' olabilir

Sadettin Saran, Hacıosmanoğlu'nun 571 hakemden 371'inin bahis hesabı, 152'sinin aktif olduğuna dair açıklamasını destekleyerek soruşturmanın milat olmasını umut etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 15:10
Saran: Hacıosmanoğlu'nun hakem-bahis açıklaması 'milat' olabilir

Saran: Hacıosmanoğlu'nun hakem-bahis açıklaması 'milat' olabilir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından paylaşılan hakemlerle ilgili bahis verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hacıosmanoğlu, 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığı bilgisini açıklamıştı.

Ziyaret ve açıklama

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Gaziantep FK ile Fenerbahçe maçı için kente gelen Saran, önce Mehmet Erdemoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın mensuplarına konuşan Saran, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının hem bir spor adamı hem de Fenerbahçe başkanı olarak kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Saran'ın değerlendirmesi

Saran, açıklamaları şu sözlerle değerlendirdi: "Bugünkü açıklamalar hem bir spor adamı olarak hem de Fenerbahçe başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması, ortaya çıkmış olması... Çünkü biz Fenerbahçe olarak bunu en çok dile getiren kulüplerin başındayız. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Son derece önemli, vahim açıklamalar... Türk futbolu adına üzücü, şok edici ama en azından ortaya çıkması da umut verici. Ben Hacıosmanoğlu'nu, federasyonu kutluyorum ve sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de tabii ki takipçisi olacağız. Yakın bilgiler geliyor, bizzat içinde olacağız. İstanbul'a dönünce ilgileneceğiz. İnşallah milat olur, bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Uzun süre oldu, hep dile getiriyorduk ama en azından ortaya çıktı. Tekrar kutluyorum, çıkaranları ve üstüne gidecek olanları. Biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Bugüne kadar hep dile getirdik, bundan sonra da en yakın takipçisi biz olacağız."

Saran, federasyonun açıklamasını ve soruşturmanın kararlılıkla sürmesini desteklediğini, Fenerbahçe'nin de sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için kente gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Mehmet Erdemoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi. Saran, ziyaret sonrası açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gebze Belediye Spor Kulübü, Efeler Ligi'ne Yükselerek Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep'te Fenerium'u Ziyaret Etti
3
Saran: Hacıosmanoğlu'nun hakem-bahis açıklaması 'milat' olabilir
4
Arca Çorum FK, Kütahyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
5
15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye 16 Madalya Kazandı
6
Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye 2 Madalya
7
Trendyol 1. Lig: Sipay Bodrum FK 2-0 Alagöz Holding Iğdır FK — Sefer Yılmaz'dan Liderlik Hedefi

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri