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Sarı-Kırmızı Kareler Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Galatasaray Kulübü tarafından düzenlenen 'Sarı-Kırmızı Kareler' fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:23
Sarı-Kırmızı Kareler Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Galatasaray'ın 'Sarı-Kırmızı Kareler' Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından bu yıl 22. kez düzenlenen 'Sarı-Kırmızı Kareler' fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni, RAMS Park'ta büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Ödül törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy katıldı.

Ödüller ve Kazananlar

Yarışmada fotoğraf kategorisinde birincilik ödülünü, Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Atmaca kazandı. Galatasaray Kulübünden Fatma Erdoğan ikinci, foto muhabiri Uğur Şenpire ise üçüncü oldu. Ayrıca, fotoğraf kategorisinde Anadolu Ajansı'nın diğer foto muhabirleri Abdülhamid Hoşbaş ve Oğuz Yeter de mansiyon ödülü ile ödüllendirildi.

Röportaj dalında Galatasaray Kulübü muhabiri Zafer Çeri, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı taraftar röportajıyla ödül alırken, haber dalında gazeteci Cenk Çınar ve sosyal medya paylaşım dalında Galatasaray Sosyal Medya Editörü Ahmet Yavuz ödüllendirildi.

Dursun Özbek'ten Gelen Değerli Yorumlar

Ödül töreninde konuşan Dursun Özbek, GSYİAD'ın Galatasaray'a sosyal anlamda büyük katkılar sağladığını vurgulayarak, "Fotoğraflara baktık. Anlar çok güzel yansıtılmış. Galatasaray'ın duruşunu, performansını ve ruhunu temsil eden anlar yakalanmış. Bu fotoğraflar çok değerli." ifadelerini kullandı. Özbek, 2024-2025 sezonunun kulüp için önemine değinerek, "Saha için mücadelemize destek verecek en önemli husus, camiamızın birliğidir." dedi.

GSYİAD ve Quick Sigorta'nın Destekleri

GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, bu yarışmayla Galatasaray'ın geçmişini ve zaferlerini ölümsüzleştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise, bu yarışmanın Galatasaray'ın değerlerini ve ruhunu yansıttığına dikkat çekerek, "Spora ve sanata her zaman destek veriyoruz. Toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak bu desteği sürdürüyoruz." dedi. Özsoy, "Galatasaray'ın başarıları, bu sayede daha geniş kitlelere ulaşmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı-Kırmızı...

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni, RAMS Park Stadı'nda yapıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (önde sağda) ödül alan fotoğrafları inceledi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı-Kırmızı...

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni, RAMS Park Stadı'nda yapıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (önde sağda) ödül alan fotoğrafları inceledi.

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