Sarıkamış Şehitleri İçin Anma Etkinlikleri Başlıyor

Sarıkamış Şehitleri, Anma Etkinlikleriyle Anılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıldönümünde Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenleyecek. Etkinlikler, 3-5 Ocak tarihlerinde, Bakan Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla Kars'ta gerçekleştirilecek.

Bakan Bak, gençlerle birlikte şehit ve gazi çocuklarıyla 3 Ocak Cuma günü saat 08.50'de Ankara Tren Garı'ndan Sarıkamış Ekspresi ile Kars'a hareket edecek.

Kardan Heykeller Sergisi ve Meşaleli Yürüyüş

4 Ocak Cumartesi günü, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Aynı gün Sarıkamış Kayak Merkezi'nde başlayacak olan "Kardan Heykeller Sergisi" için Bakan Bak'ın da katılması bekleniyor. Sergi açılışının ardından meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirilecek.

Mevlit programının akabinde, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda düzenlenecek meşaleli yürüyüş saat 20.00'de başlayıp, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erecek.

Anma Yürüyüşü ve Gösteriler

5 Ocak Pazar günü, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın son gününde etkinlikler devam edecek. Gençler ve vatandaşlar, Kızılçubuk toplanma alanında bir araya gelerek saat 08.00'de anma yürüyüşüne başlayacak ve Ayyıldız Tören Alanı'nda etkinliklerini tamamlayacaklar.

Ayrıca, Ayyıldız Tören Alanı'nda düzenlenecek "Çelik Kanatlar Gösterisi" ve havanın uygunluğuna göre "Solo Türk Gösterisi" ile anma etkinlikleri sona erecek.