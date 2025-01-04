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Sarıkamış'ta Şehitler İçin 'Kardan Heykeller Sergisi' Açıldı

Sarıkamış'ta düzenlenen Kardan Heykeller Sergisi, şehitleri anmak ve gençlere destanı hatırlatmak için açıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:47
Sarıkamış'ta Şehitler İçin 'Kardan Heykeller Sergisi' Açıldı

Sarıkamış'ta Şehitler Anısına Kardan Heykeller Sergisi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı çerçevesinde gerçekleştirilen 'Kardan Heykeller Sergisi''nin açılışını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle düzenlendi.

Gençlerin Destanı Yaşaması için Buradalar

Bakan Bak, heykellerin açılışında yaptığı konuşmada, gençleri Türk milletinin kahramanlık hikayeleriyle buluşturmak istediklerini belirtti. "Ankara'dan cuma günü kalkan özel trenimizle gençlerimiz ve şehit yakınları Sarıkamış'a ulaştı. Burada, gençlerimizin bu destanı yaşamalarını arzu ediyoruz. Her yıl olduğu gibi yine buradayız ve yürüyüşlerimizi gerçekleştiriyoruz," dedi.

Bakan Bak ayrıca, gençlerin bu tarihi yerlerde kamplar yaparak geçmişin izlerini takip etmelerinin önemine vurgu yaptı. "Bu ülkenin, özellikle terör ve Kurtuluş Savaşı'nda verdiği şehitler bizim baş tacımızdır. Her zaman bayrağın inmeyeceğini, ezanın susmayacağını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu organizasyonlar sayesinde gençlerimize geçmişi anlatmayı sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.

Heykeller, Tarihi Anma Etkinliğinin Bir Parçası

Bakan Göktaş ise, "Sarıkamış Harekatı'nın simgesi olan bu etkinlikler, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve gençlerimizle buluşturmak amacıyla düzenleniyor. Bu, hem bir anma etkinliği hem de kahramanlık destanlarını gelecek nesillere aktarma görevimizdir," ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası açılışı gerçekleştirilen heykellerin önüne karanfiller bırakıldı. Ayrıca, Türk Hava Kurumu'na bağlı pilotlar tarafından düzenlenen gösteri uçuşu, Türk bayrağını ve önemli liderlerin posterlerini taşıyarak katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Kars'ta Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı kapsamında yapılan "Kardan Heykeller Sergisi'nin"...

Kars'ta Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı kapsamında yapılan "Kardan Heykeller Sergisi'nin" açılışı yapıldı.

Kars'ta Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı kapsamında yapılan "Kardan Heykeller Sergisi'nin"...

Kars'ta Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı kapsamında yapılan "Kardan Heykeller Sergisi'nin" açılışı yapıldı.

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