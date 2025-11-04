Sarımeşe'ye Modern Spor Tesisi: Kulüp Binası Tamamlanıyor

Sarımeşe'ye Modern Spor Tesisi Hazır

Sarımeşe Spor Kulübü, Tugay Adak Spor Sahası yanında inşa edilen modern tesisine kavuşmak için gün sayıyor.

Belediyeden spora yatırım

Kartepe Belediyesi tarafından, Sarımeşe Mahallesi’nde Tugay Adak Spor Sahası yanında inşa edilen ve tamamlanmak üzere olan kulüp binası, sporcuların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Tesiste çok amaçlı kullanım alanları, soyunma odaları ve idari ofisler yer alacak.

Açıklama ve inceleme

İncelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kulüp binamız hızla ilerliyor. Yeni bina burada spor yapmak isteyen sporcularımıza ve gençlerimize kolaylık sağlayacak. Sporun, gençliğin ve birlikteliğin önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu proje de bu vizyonun bir yansıması" dedi.

Başkan Kocaman’a inceleme sırasında Sarımeşe Spor Kulüp Başkanı Fatih Çelikbilek ve yönetimi de eşlik etti.

