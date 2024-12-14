Sarıyer Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'u Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma

Türk voleybolunun önemli organizasyonlarından biri olan Vodafone Sultanlar Ligi'nde, 13. hafta geride kaldı. Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker ile karşı karşıya geldi.

Sarıyer Belediyespor, galibiyetle ayrıldı

Karşılaşma sonucunda Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu önemli maç, heyecan dolu anlara sahne oldu ve takımların mücadelesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Bu galibiyet, Sarıyer Belediyespor’un ligdeki moralini yükseltti ve play-off hedefleri için büyük bir adım oldu.