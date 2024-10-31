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Satrançta Yeni Dönem: Altyapıya Yatırım

Türkiye Satranç Federasyonu, altyapı projeleriyle kalıcı başarı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:06
Satrançta Yeni Dönem: Altyapıya Yatırım

Türkiye Satranç Federasyonu'nda Yeni Dönem

Fethi Apaydın, Türkiye Satranç Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilerek, yenilikçi projeleriyle satranç alanında önemli bir değişim yapmayı hedefliyor.

Altyapıya Yatırımın Önemi

Apaydın, "Biz dönemsel başarı değil, kalıcı bir milli takım başarısı hedefliyoruz. Bu, altyapıya yapacağımız yatırımlarla mümkün. Altyapı, gelecekteki A Milli Takım başarısının anahtarıdır," şeklinde konuştu.

Başkan Apaydın, "Bugün eğitim kulüpleri ne kadar iyi olursa, altyapı başarısı o kadar yüksek olur. Bizim dönemimizde altyapı, daha çok dikkat çekecek," diyerek bu konuya verdikleri önemi belirtti.

Projeler ve Hedefler

Apaydın, ülke genelinde spora yönelik projeler geliştireceklerini anlatarak, "Doğu illerimize daha fazla turnuva düzenlemek, engelli sporcularımızı satranca dahil etmek ve deprem bölgelerindeki organizasyonları arttırmak gibi hedeflerimiz var," dedi.

Satranç kariyerinde kazandığı kupa yerine, yetiştirdiği sporcuların başarılarına daha çok önem verdiğini vurgulayan Apaydın, "2018'de Türkiye Kupası'nı kazandım ama minik sporcularımın kazandığı başarılar beni heyecanlandırıyor," ifadelerini kullandı.

Son olarak, "Şimdi tüm milli sporcularımız bizlere emanet ve bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz," diyerek satranç camiasına mesaj gönderdi.

Türkiye Satranç Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Fethi Apaydın, AA...

Türkiye Satranç Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Fethi Apaydın, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Satranç Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Fethi Apaydın, AA...

Türkiye Satranç Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Fethi Apaydın, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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