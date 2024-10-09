Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Antalya'da Başlıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek olan Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Yarışta, 42 ülkeden 420 sporcu mücadele edecek.

Kemer'in Doğası ve Turizmi İçin Önemli Bir Organizasyon

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yarış öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında, Kemer'in doğasının ve turizminin daha sürdürülebilir hale getirilmesi adına çabaların süreceğini vurguladı. Solmaz, "Kemer'in coğrafyası, dünyada nadir görülebilen yerlerden biri. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim," dedi.

Semih Özdemir'den Açıklamalar

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı ve Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, "Yıllar önce bir hayal ile başladığımız bu yarışmada bugün olduğumuz noktadan mutluluk duyuyoruz. Yarış, 3 güne düşürüldü ve parkurlar son derece zorlaştırıldı," diyerek organizasyon için 6 ay süren çalıştıklarını belirtti.

Wess ile Gelecek Vizyonu

Word Hard Enduro Şampiyonası Direktörü Ricardo Mitterer Wess, Sea To Sky Yarışının dünya şampiyonasına dahil olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. "Bu yarışın denizden zirveye kadar uzanması, ona farklı bir özellik katıyor. Gelecek yıllarda da Kemer'de düzenlenecek olması mutluluk verici," diye konuştu.

Önde Gelen Sporcuların İddiaları

Yarışta 90 puanla liderliği elinde bulunduran Manuel Lettenbichler, "En üst sıralardayım ve yerimi korumak için mücadele edeceğim," dedi. 81 puanla 2. sırada yer alan Wade Young, geçen yılın şampiyonu olduğunu hatırlatarak, bu yıl da kazanmak istediğini ifade etti. Ayrıca 3. sırada yer alan Mario Roman, İspanya'nın doğal ortamlarının Kemer'e benzediğini belirterek Tahtalı Dağı bölümü için büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.

Yarışın Parkuru ve Etapları

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, deniz seviyesinden başlayarak 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek. Yarış, plaj, orman ve dağ olmak üzere üç farklı etapta koşulacak ve madalya töreniyle 12 Ekim Cumartesi günü tamamlanacak.

Antalya'da düzenlenecek Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya'nın Kemer ilçesinde plaj etabıyla başlayacak. Türkiye Süper Enduro Şampiyonu Mehmet Emin Musaoğlu (solda) ve Kemer Enduro Motosiklet Kulübü’nden Emre Coşar (sağda) da yarışta mücadele edecek.

Antalya'da düzenlenecek Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya'nın Kemer ilçesinde plaj etabıyla başlayacak. Türkiye Süper Enduro Şampiyonu Mehmet Emin Musaoğlu (solda) ve Kemer Enduro Motosiklet Kulübü’nden Emre Coşar (sağda) da yarışta mücadele edecek.