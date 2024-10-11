Sea To Sky Motosiklet Yarışında Orman Etabı Tamamlandı

Antalya'da Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı

Antalya'nın zorlu parkurlarında gerçekleştirilen Hard Enduro Dünya Şampiyonasının 6. ayağı olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışında orman etabı sona erdi.

Zirvedekiler

Orman etabında mücadele eden Wade Young, Güney Afrikalı motosikletçi, etabı birinci sırada tamamlarken, onu Manuel Lettenbichler ve Billy Bolt izledi. Lettenbichler ikinci olurken, sakatlıktan yeni dönen Bolt üçüncü sırada yer aldı.

Etkinliğin Detayları

Bu yıl düzenlenen yarışa, Uluslararası Motosiklet Federasyonu öncülüğünde 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı ve diğer kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen yarışlar, Ovacık Yaylası'nda özel olarak hazırlanan 43 kilometrelik parkurda yapıldı.

Parkur ve Zorluklar

Sporcular, zorlu parkurda en iyi derecelerini elde etmek için yoğun çaba sarfladı. Özellikle, etabın son kısmındaki tırmanma bölümü, sporcusu sıkıntılı anlar yaşattı. Yarışçılar, hem fiziksel hem mekanik dayanıklılık gösterme adına birçok engeli aşmak için mücadele etti.

Yarının Planları

Yarının etkinlik programında ise zorlu dağ etabı bulunuyor. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Organizatörü Semih Özdemir, orman etabında herhangi bir sorun yaşanmadığını ve en iyi sporcuların finişe ulaştığını ifade etti. Özdemir, yarınki dağ yarışının da büyük bir heyecan yaratacağını belirtti.

Yarışlar, yarın düzenlenecek madalya töreninin ardından devam edecek ve İspanya'da yapılacak 7. ayakla sona erecek.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden 420 sporcu katılıyor.