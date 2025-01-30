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Sedat Tümkaya: 2028 Paralimpik Oyunları Hedefiyle Yola Çıkıyor

Para badmintoncu Sedat Tümkaya, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor. Sporun yaşamını değiştirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:03
Sedat Tümkaya: 2028 Paralimpik Oyunları Hedefiyle Yola Çıkıyor

Sedat Tümkaya'nın 2028 Hedefi

Uluslararası Mısır Para Badminton Turnuvası'nda çift erkekler SU5 kategorisinde bronz madalya kazanan milli sporcu Sedat Tümkaya, yeni hedeflerini belirledi. Doğuştan bir bacağı kısa olan 28 yaşındaki Tümkaya, 30 ameliyat geçirmesine rağmen 9 Türkiye şampiyonluğu ve birçok uluslararası başarıya imza attı.

Hayatında Spora Giden Yol

Isparta'da dünyaya gelen Tümkaya'nın, doğuştan %24 engeli bulunuyor. Hâlâ devam eden ameliyat süreci 2008 yılına kadar sürdü. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olma riski ile karşı karşıya kalmasına rağmen sporla hayata tutunan Tümkaya, 2010 yılında badmintonla tanıştı ve bir yıl içinde müsabakalara katılmaya başladı.

Son olarak, 26 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Mısır Para Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Tümkaya, hedefinin daha fazla uluslararası organizasyona katılmak olduğunu belirtti. Tümkaya, “2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı amaçlıyorum. Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyorum.” dedi.

Engelleri Aşmak İçin Destek Gerekiyor

Tümkaya, 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Çorum’da düzenlenecek Türkiye Bedensel Engelliler Badminton Şampiyonası'nda derece elde etmek için mücadele vereceğini de ifade etti. Engelli bireylerin spor yapmasının önemine dikkat çekerek, sporun yalnızca fiziksel değil, ruhsal gelişime de katkı sağladığını vurguladı.

Antrenörü ile birlikte engelli bireyleri spora teşvik etmek adına çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tümkaya, “Ev ev dolaşıp hem bireylerle hem de aileleriyle konuşarak spor yapmaya yönlendiriyoruz. Ben başardıysam herkes başarabilir” anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Aile Desteği Hayati Öneme Sahip

Küçük yaşlarda içine kapanık bir çocuk olduğunu belirten Tümkaya, spor sayesinde öz güven kazandığını ve dünyayı gezme fırsatı bulduğunu ifade etti. Ailelerin engelli bireylere destek olmasının önemine dikkat çekerken, “Benim en büyük şansım, her zaman arkamda duran bir aileye sahip olmamdı. Doğru destek ve motivasyonla engeller aşılabilir. Bu yüzden 'Engel, aslında bir engel değildir' diyorum.” sözleriyle vurguladı.

Isparta'da doğuştan bir bacağı kısa olarak dünyaya gelen ve 30 ameliyat geçiren 28 yaşındaki...

Isparta'da doğuştan bir bacağı kısa olarak dünyaya gelen ve 30 ameliyat geçiren 28 yaşındaki milli sporcu Sedat Tümkaya, 9 Türkiye şampiyonluğu ve birçok uluslararası başarısının ardından 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı hedefliyor.

Isparta'da doğuştan bir bacağı kısa olarak dünyaya gelen ve 30 ameliyat geçiren 28 yaşındaki...

Isparta'da doğuştan bir bacağı kısa olarak dünyaya gelen ve 30 ameliyat geçiren 28 yaşındaki milli sporcu Sedat Tümkaya, 9 Türkiye şampiyonluğu ve birçok uluslararası başarısının ardından 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı hedefliyor.

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