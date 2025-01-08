Şehit Fethi Sekin'in Oğlu Burak, 19. Yaş Gününü Takım Arkadaşlarıyla Kutladı

Menemen FK'nın alt yaş gruplarında başarıyla mücadele eden Burak Tolunay Sekin, 19. yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, sezon başında Burak'ı kadrosuna dahil etmişti ve genç futbolcu, Antalya'nın Belek ilçesindeki kampında çalışmalarına devam ediyor.

Burak'a, 19. yaş günü vesilesiyle Menemen Futbol Kulübü Başkanı Bilgin Tokul ve takım arkadaşları sürpriz bir kutlama düzenledi. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Burak, mutluluk gözyaşları döktü ve bu özel anı paylaşmanın sevincini yaşadı.

Burak Tolunay Sekin'in babası olan Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda kahramanca mücadele ederek şehit olmuştu. Burak, babasının mirasını yaşatma azmiyle futbol kariyerine devam ediyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'ye sezon başında transfer olan şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin (sağda), yeni yaşını takım arkadaşlarıyla kampta kutladı. Sekin'e, kampta 19. yaş günü nedeniyle Menemen Futbol Kulübü Başkanı Bilgin Tokul ve takım arkadaşlarınca sürpriz kutlama düzenlendi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'ye sezon başında transfer olan şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin (sağda), yeni yaşını takım arkadaşlarıyla kampta kutladı. Sekin'e, kampta 19. yaş günü nedeniyle Menemen Futbol Kulübü Başkanı Bilgin Tokul ve takım arkadaşlarınca sürpriz kutlama düzenlendi.