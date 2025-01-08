DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Şehit Fethi Sekin'in Oğlu Burak, 19. Yaş Gününü Takım Arkadaşlarıyla Kutladı

Menemen FK'nın genç yeteneği Burak Tolunay Sekin, 19. yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte Antalya'da kutladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:30
Şehit Fethi Sekin'in Oğlu Burak, 19. Yaş Gününü Takım Arkadaşlarıyla Kutladı

Menemen FK'nın alt yaş gruplarında başarıyla mücadele eden Burak Tolunay Sekin, 19. yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, sezon başında Burak'ı kadrosuna dahil etmişti ve genç futbolcu, Antalya'nın Belek ilçesindeki kampında çalışmalarına devam ediyor.

Burak'a, 19. yaş günü vesilesiyle Menemen Futbol Kulübü Başkanı Bilgin Tokul ve takım arkadaşları sürpriz bir kutlama düzenledi. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Burak, mutluluk gözyaşları döktü ve bu özel anı paylaşmanın sevincini yaşadı.

Burak Tolunay Sekin'in babası olan Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda kahramanca mücadele ederek şehit olmuştu. Burak, babasının mirasını yaşatma azmiyle futbol kariyerine devam ediyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'ye sezon başında transfer olan şehit Fethi...

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'ye sezon başında transfer olan şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin (sağda), yeni yaşını takım arkadaşlarıyla kampta kutladı. Sekin'e, kampta 19. yaş günü nedeniyle Menemen Futbol Kulübü Başkanı Bilgin Tokul ve takım arkadaşlarınca sürpriz kutlama düzenlendi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'ye sezon başında transfer olan şehit Fethi...

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'ye sezon başında transfer olan şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin (sağda), yeni yaşını takım arkadaşlarıyla kampta kutladı. Sekin'e, kampta 19. yaş günü nedeniyle Menemen Futbol Kulübü Başkanı Bilgin Tokul ve takım arkadaşlarınca sürpriz kutlama düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enes Ünal, Çapraz Bağ Yırtığıyla Sezonu Kapattı
2
Kürekte Sezon Açılışı: Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor
3
Şehit Fethi Sekin'in Oğlu Burak, 19. Yaş Gününü Takım Arkadaşlarıyla Kutladı
4
Yalovaspor Basketbol'un Başantrenörü Hakan Yavuz Başarılı Bir Operasyon Geçirdi
5
2025 Dakar Rallisi'nde 4. Etap Galipleri Belli Oldu
6
Sivasspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı
7
TFF, Süper Lig'de Yabancı VAR Hakemi Uygulamasına Geçiyor

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor