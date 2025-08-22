Sekizkök: Errick McCollum'la Galatasaray Avrupa'da Hedeflerine Yürüyecek

Uzun soluklu kadro hedefi

Sekizkök, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve hedeflenen yapıya yakın olduklarını vurguladı: "Her pozisyon için aslında istediğimiz oyunculara sahibiz. Fakat sezon çok uzun. Geçen yıl kritik dönemlerde yaşadığımız sakatlık sorunlarını takım içerisindeki oyuncularla bertaraf etmiştik. Sezon sonlarına doğru sıkıntıya düşmüştük. Bu sezon sponsorlarımızın da desteğiyle daha rahat bir transfer dönemi geçiriyoruz. Mevcut kadromuza takviyeler yapıp yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. Yerli rotasyonumuz tamam. Can Korkmaz geçen yıl sakatlığı sebebiyle beklenen katkıyı verememişti. Bu yıl kendisinden beklentimiz büyük. Buğra bizimle devam ediyor. Muhsin, çok iyi bir sezon geçirdi. Rıdvan da EuroLeague'den kadroya kattığımız bir isim. Genç arkadaşlarla birlikte uzun bir süre Galatasaray'a hizmet edecek bir kadro kurduk."

Lig değerlendirmesi ve hedefler

Sekizkök, ligde rekabetin arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Lig zorlaştı. Henüz kadrosunu kuramamış birkaç takım daha var. Özellikle lige yeni çıkan Erokspor ve Trabzonspor iddialılar. Geçen yıl play-off'ta yarıştığımız takımlar çok önemli takviyeler yaptılar. Basketbol Süper Ligi bence Avrupa'nın en iyi ligi. Bu anlamda İspanya ligini geçtiğimizi düşünüyorum. Ligimizde herkes herkesi yenebiliyor. Fikstür her türlü zor. Ligde her takım zor. Ligin hangi aşaması olursa olsun Galatasaray, kazanmak için oynayacaktır. Geçtiğimiz yıl bunu bir yere kadar sürdürebilmiştik. Bu yıl yeni kadromuzla hedeflerimiz daha ilerisi olacak. Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası olacak."

Oyunculardan hedef açıklamaları

Buğrahan Tuncer ise öncelikli hedeflerinin FIBA Şampiyonlar Ligi kupası olduğunu söyledi: "Bu forma altında geçen seneden kalan bir hedefimiz var. Öncelikli hedefimiz FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı ülkemize getirebilmek. Ligde zaten her zaman hedefimiz en üstler. Ama Fenerbahçe, Efes gibi EuroLeague bütçelerindeki takımları yakalayabilmek zor. Galatasaray olarak her zaman her yerde mücadele etmek istiyoruz."

Errick McCollum kulübe dönüşünü ve beklentisini şu sözlerle paylaştı: "Çok daha iyi bir şekilde devam edebileceğimi göreceksiniz. Bu takımın son derece yüksek potansiyeli var. Zafer kazanmak istiyoruz. Takım arkadaşlarıma, koçlarıma, bütün sisteme güveniyorum. Bu sebeple buradayım. Bir sürü kupa kazanmak istiyoruz. Türkiye kariyerim Galatasaray'da başladı zaten. Bunun bir döngü olduğuna inanıyorum. Bu sebeple son derece mutluyum."

Can Korkmaz da takımla antrenmanlara başladığını ve takımın potansiyeline güvendiğini aktardı: "Takımla antrenmanlara başladım. Umarım her şey takımımız için sağlıklı ve güzel şekilde devam eder. Öncelikle sezona iyi şekilde başlamak önemli. Errick'in de dediği gibi yüksek potansiyelli bir takımız. En ileri, en üst seviyeye çıkabileceğimiz kadar çıkacağız. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum."

Galatasaray, yeni kadrosu ve geri dönen yıldızıyla hem yerel ligde hem de Avrupa sahnesinde iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.