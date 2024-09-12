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Selçuk Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı için Adaylığını İlan Etti

Selçuk Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Güreş sporunu ulusal ve uluslararası düzeyde ileri taşımayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:26
Selçuk Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı için Adaylığını İlan Etti

Selçuk Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına Aday

Eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu’nun olağan genel kurulunda başkan adayı olduğunu duyurdu. Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Çebi, güreş camiasında 12 yaşından bu yana yer aldığını belirterek, mücadele dolu 25 yılı geride bıraktığını ifade etti.

Ulusal ve Uluslararası Hedefler

Çebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "25 yıl süren bir mücadelenin azmini, kararlılığını ve gururunu yaşadım. Üç dünya şampiyonluğu kazanarak bayrağımızı dalgalandırdım. İçimde, milli değerlere adanmış bir yaşam tutkusu var. Spor aşkımı, güreşi geliştirme yolunda taşıma hedefindeyim." ifadesini kullandı.

Geniş Deneyim ve Vizyon

Mevcutta Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığı görevinde olan Çebi, "Tüm bu deneyimlerim, sporun çeşitli yönlerini anlamamı sağladı. Federasyonun yönetiminde etkili, şeffaf ve katılımcı bir yaklaşım geliştirmeye hazırım," şeklinde konuştu.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Çebi ayrıca, "Antrenörlerimiz ve sporcularımızla bir bütün olarak uluslararası başarılarımızın mimarlarıyız. Her adımın güreş ailemizi güçlendirdiğine inanıyorum," diyerek birlik mesajı verdi.

Proje ve Politika Önerileri

Selçuk Çebi, adaylık sürecinde hayata geçireceği projeleri de açıkladı:

  • Federasyonun yeni teşkilat yapısı oluşturmak
  • Yeni lig yapısını geliştirmek
  • Alt yaş grupları için bölgesel ligler kurmak
  • Kulüpleri desteklemek
  • Sponsorluk gelirlerini artırmak
  • Milli takım sağlık ve performans ekiplerini güçlendirmek

"Bu heyecan verici yolculukta yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı olduğumu ilan ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

Eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çebi, Türkiye...

Eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çebi, Türkiye...

Eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çebi, Türkiye...

Eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çebi, Türkiye...

Eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çebi, Türkiye...

Eski milli güreşçi Selçuk Çebi, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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