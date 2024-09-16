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Selçuk Erdoğan'dan Örnek Sporculuk: Adalet İçin 10'a 10 Yüzleşme

16 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Selçuk Erdoğan, Danimarka maçında örnek bir davranış sergileyerek adalet sağladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:48
Selçuk Erdoğan'dan Örnek Sporculuk: Adalet İçin 10'a 10 Yüzleşme

Örnek Davranış: Adaletin Temsilcisi Selçuk Erdoğan

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Bu özel turnuvada teknik direktör Selçuk Erdoğan, yalnızca takımının başarısıyla değil, aynı zamanda gösterdiği örnek davranışla da dikkatleri üzerine çekti.

Maçın Kırılma Anı

Kayseri'de düzenlenen bu heyecan dolu maçın 80. dakikasında Danimarkalı oyuncu Lukas Legaard ayak bileğinden sakatlandı. Bu sakatlık sonrası, Danimarka takımının oyuncu değişikliği hakkı kalmamasına rağmen, mücadeleye 10 kişi devam etme zorunluluğu doğdu.

Selçuk Erdoğan'ın Duyarlılığı

Bu durumu gözlemleyen Selçuk Erdoğan, Danimarkalı teknik direktör Jesper Mikkelsen ile görüşerek, adil bir oyun için rakip takımın bir oyuncusunu oyundan çıkarmasını önerdi. Bu teklif doğrultusunda Erdoğan, kendi takımından Yağız Fikri Şen'i oyundan alarak, karşılaşmanın 10'a 10 devam etmesini sağladı.

Seyircilerden Büyük Destek

Selçuk Erdoğan’ın bu davranışı, stadyumdaki seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. 16 yaş altı milli takım, son 455 gündür kaybetmemiş olmanın yanı sıra, katıldıkları 3 uluslararası turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.

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