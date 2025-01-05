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Selçuk İnan: "Hak ettiğimiz 1 puanı aldık"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası hakem kararlarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:40
Selçuk İnan: "Hak ettiğimiz 1 puanı aldık"

Kasımpaşa ile 2-2 Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"Kazanmaya çok yakındık"

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, "İki takımı da tebrik ediyorum. Oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptı. İzleyicilere heyecan dolu bir maç izlettik. Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman da kendi seviyemizin altında kaldık. Bu benim beklediğim bir şeydi ama kazanamadık. Berabere kalarak 1 puan aldık. En azından hak ettiğimiz 1 puanı aldık." ifadelerini kullandı.

Hakem Kararlarına Eleştiri

Maçın hakemi Cihan Aydın'ın yönetimini sert bir dille eleştiren Selçuk İnan, şu açıklamalarda bulundu: "Bu hakem için benle ilgili aleyhimde işler ilerliyor. Belki benim bilmediğim bir problemi vardır. Gol attık ama iptal oldu. Ofsayt çizgisinde şutu çeken Mirza, topu net görmüyorlar. Ayağından çıktığı anda neye göre çizgi çekildiğini bilmiyorum. Antep önemli bir futbol şehri. Lig başlangıcından beri bütün pozisyonlarda kararlar aleyhimize işliyor. Hakemlerden biraz daha dikkatli olmalarını bekliyoruz."

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