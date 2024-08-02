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Selçuk İnan ile Gaziantep FK'nın Hedefleri: Mutluluk ve Başarı

Selçuk İnan, Gaziantep FK'nın hedeflerini ve depremzede halka nasıl umut olmayı amaçladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:30
Selçuk İnan ile Gaziantep FK'nın Hedefleri: Mutluluk ve Başarı

Selçuk İnan'ın Gaziantep FK için Vizyonu

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, kulübün Süper Lig'deki başarılarıyla depremzede Gaziantep halkının yüzünü güldürmek istediğini belirtti.

Yeni Sezon Hedefleri

Geçen sezonu değerlendirirken, takımın daha iyi bir konumda bulunması için transferlerde eksiklerinin olduğunu ifade eden İnan, "Geçtiğimiz sezon ligde kalmayı başardık ama hedeflerimizi daha da yükseltmek istiyoruz." dedi.

Güzel Bir Kamp Dönemi

İnan, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde geçirdikleri kamp döneminin olumlu geçtiğini vurgulayarak, "Yeni oyuncularımızın aramıza katılmasıyla daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Halkını Mutlu Etmek Önceliğimiz

Selçuk İnan, futbolun, depremden etkilenen insanları mutlu etmek için bir araç olduğunu savundu ve "Amacımız, bu şehirdeki insanların yüzlerini güldürebilmek" dedi.

İnan, Türkiye'deki spor tesislerinin artmasının önemine değinerek, bu tesisleri inşa edenleri tebrik etti ve doğru transfer politikalarıyla Gaziantep'i yeniden bir futbol merkezi haline getirmeyi umduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, yeni sezon...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, yeni sezon hedefleri ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptıkları hazırlık kampıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, yeni sezon...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, yeni sezon hedefleri ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptıkları hazırlık kampıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, yeni sezon...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, yeni sezon hedefleri ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptıkları hazırlık kampıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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