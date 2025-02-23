Selçuk İnan: "Korktuğumuz Başımıza Geldi"

İnan, Duran Top Sorununa Dikkat Çekti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Selçuk İnan, takımının gösterdiği performansı değerlendirirken, duran toplardan yedikleri gollere vurgu yaptı.

Maça İyi Başladık Ama...

İnan, maça çok iyi başladıklarını ve sahaya kazanmak için çıktıklarını söyleyerek, "Maçın başındaki performansımız iyiydi. Ancak sürekli iyi gidiyoruz derken, korktuğumuz başımıza geldi," ifadelerini kullandı.

Duran Top Çalışmalarına Rağmen

Trabzonspor'un duran toplardan etkili olduğunu bildiklerini belirten İnan, "Bir haftadır buna çok çalıştık. Ama bazen çok çalışmak da olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Duran toplardan 2-0 geriye düştük," dedi.

Pes Etmedik, Ama Sonuç Alamadık

İkinci yarıda takımının mücadele gücünü öven İnan, "Üçüncü golü yedikten sonra bile maça tutunmaya, pozisyona girmeye çalıştık. Beraberlik veya galibiyet için fırsatlar yakaladık ama bugün başarılı olamadık," şeklinde konuştu.

Son olarak, oyuncularının mücadelesinden dolayı tebrik eden İnan, gelecekte daha iyi sonuçlar alma umudunu dile getirdi.