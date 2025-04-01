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Selda Akgöz: 'Slovenya'yı Yenip Liderliğe Oturmak İstiyoruz'

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kalecisi Selda Akgöz, Slovenya maçları öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:22
Selda Akgöz: 'Slovenya'yı Yenip Liderliğe Oturmak İstiyoruz'

A Milli Kadın Futbol Takımı Kalecisi Selda Akgöz, Slovenya Maçlarına Hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli kalecisi Selda Akgöz, 4 ve 8 Nisan tarihlerinde Slovenya ile oynanacak maçlara ilişkin umutlu açıklamalarda bulundu. Kaleci, önceliklerinin her iki maçı da kazanarak grup liderliğine oturmak olduğunu ifade etti.

Öncelik Liderlik Koltuğu

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yer alan A Milliler, hazırlıklarını sürdürüyor. Selda, "Gruptaki dengeler biraz karıştı. Slovenya, İrlanda'yı mağlup etti. Biz, Yunanistan'ı yendik. Slovenya, Yunanistan'ı da mağlup etti. Her şey olabiliyor. Önceliğimiz 2 Slovenya maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturmak. Maçları güzel geçirmek istiyoruz. İyi çalışıyoruz ve bayramda burada antrenman yapıyoruz; bunun meyvesini almak istiyoruz." dedi.

Sivas Taraftarına Çağrı

Özellikle Sivas'ta oynanacak ikinci maç öncesinde taraftarlara seslenen Selda, "Sivas halkından iyi bir beklentim var. Bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum ve herkesi tribüne davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk Yarışı ve Rekabet

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget forması giyen Akgöz, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk yarışına dair ise, "İnanılmaz bir yarış içindeyiz. Fenerbahçe bizi, biz de Fenerbahçe'yi bekliyoruz. Son 4 hafta kaldı. Kim daha çok efor sarf ettiyse o kazanacak, inşallah biz kazanırız." diyerek ligdeki rekabetin artığını vurguladı.

Kadın Futboluna Yatırım Yapılıyor

Selda, Türkiye'de kadın futboluna yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "Biz futbolcu olarak iyi çalışıyoruz. Teknik olarak iyi seviyedeydik, şimdi atletik olarak da seviyemizi yükseltiyoruz. Kulüpler, yatırım yapıyor ve rekabet ortaya çıktı. Alt sıralardaki takımlar da yaklaştı. Her maç önemli. Önceden 6 maç kazanınca diğer takımlar kopuyordu; şimdi herkes birbirleriyle yarışıyor." dedi.

Gençlere Önemli Mesaj

Son olarak gençlere mesaj veren deneyimli kaleci, "Aileler, lütfen çocuklarının elinden tutsun. Kadın futbolunda gerçekten gelecek var. Önemli altyapılar var. Gençlerimiz futbola başlasın ve ilerleyen dönemde bu kadroların oyuncuları olsunlar. Bizler ileride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı kalecisi Selda Akgöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Futbol Takımı kalecisi Selda Akgöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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