Selendi-Trazlar Maçı 77. Dakikada Sakatlıklar Nedeniyle Tatil

Manisa 1. Amatör Küme Alaşehir Grubu mücadelesinde Selendi Belediye Spor ile Trazlar Spor arasında oynanan karşılaşma, konuk ekibin art arda yaşadığı sakatlanmalar sonucu sahada 7 kişi kalması üzerine 77. dakikada hakem tarafından tatil edildi.

Karşılaşma Özeti

Selendi 3 Eylül Şehir Stadı’nda oynanan müsabakayı Kadir Genç, Altay Akkaynak ve E. Yağız Özkızılcık hakem üçlüsü yönetti. Ev sahibi ekip, taraftarının da desteğiyle maça hızlı başladı ve ilk yarıda 20. dakikada Hamza’nın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Selendi Belediye Spor, 65. dakikada Yağız Berk ile farkı ikiye, 70. dakikada aynı oyuncunun golüyle skoru 3-0 yaptı.

Hakem Kararı ve İlerleyen Süreç

Trazlar Spor cephesinde yaşanan sakatlanmalar ve yedek bulunmaması nedeniyle takım sahada 7 kişi kaldı; hakem Kadir Genç kural gereği karşılaşmayı 77. dakikada tatil etti. Müsabakanın 3-0 Selendi Belediye Spor lehine tescil edilmesi beklenirken, kesin kararın Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (Manisa ASKF) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Selendi Belediye Spor, gelecek hafta sahasında S. Yıldırım Spor’u konuk edecek.

MANİSA 1. AMATÖR KÜME MÜCADELESİNDE TRAZLAR SPOR’UN ART ARDA SAKATLIKLAR SONUCU SAHADA 7 KİŞİ KALMASI ÜZERİNE SELENDİ BELEDİYE SPOR’UN 3-0 ÜSTÜN GÖTÜRDÜĞÜ KARŞILAŞMA 77. DAKİKADA HAKEM TARAFINDAN TATİL EDİLDİ. NİHAİ KARARI MANİSA ASKF VERECEK.