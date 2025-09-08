Sema Çalışkan Dünya Boks Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde

Milli boksör Liverpool'da tur atladı

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonasında milli sporcu Sema Çalışkan, kadınlar 70 kiloda adını çeyrek finale yazdırdı.

Organizasyonun Liverpool kentindeki dördüncü gününde ringe çıkan 4 milli boksörtan biri olan Çalışkan, son 16 turunda ABD'li Isabella Winkler'i mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Çalışkan, 9 Eylül Salı günü çeyrek finalde Kazakistan'dan Natalya Bogdanova ile kozlarını paylaşacak.

Diğer sonuçlar ve veda edenler

Erkeklerde Tolga Kaya (55 kilo), Avustralyalı Jye Dixon'a; Ahmet Pekel (65 kilo), Tayvanlı Yu Lin'e; kadınlarda ise olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman (57 kilo), Venezuela'dan Omailyn Carolina Alcala Segovia'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

Turnuvanın beşinci gününde ringe çıkacak milli sporcular arasında Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Necat Ekinci, Sultan Osmanlı, Emrah Yaşar ve Mücahit İlyas bulunuyor.

Dünya Boks Şampiyonası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.