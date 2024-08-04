Semih Kılıçsoy: "Kupayla Başlamak Motivasyonumuzu Artırdı"

Semih Kılıçsoy'dan Motivasyon Açıklaması

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek sezona bir kupa ile başladı. Bu zaferin ardından genç futbolcu Semih Kılıçsoy, takım arkadaşları ile birlikte kupanın kendilerine büyük bir motivasyon kaynağı olacağını ifade etti.

Aile Ortamı ve Başarı

Maç sonunda basın mensuplarına konuşan Semih, "Çok büyük motivasyon bizim için. Ortamımız çok sıcak, çok iyi, aile ortamı var. Sezona kupayla başlamak bizim için çok önemliydi. İnşallah galibiyetlerle devam edeceğiz," dedi.

İyi Oyun ve Takım Arkadaşları

İyi bir performans sergilediklerini belirten Kılıçsoy, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Kupayla başladık sezona. İyi bir skorla güzel bir galibiyet aldık. İyi oynadık, rakibimizden üstündük. Mustafa Hekimoğlu çok iyi bir futbolcu. Aramız da çok iyi. Bugün de ilk golünü attı. İnşallah daha çok atacak," ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör ve Taraftar Desteği

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında konuşan Semih, "Hocamız çok iyi. Hocamız sürekli hızlı oyun ve hücum futbolu isteyen bir teknik direktör. Bugün de belli oldu. Taraftarlarımız her zaman bize destek oluyor. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Onlara en mutlu şekilde karşılık vermeye çalışacağız," şeklinde konuştu.