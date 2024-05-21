Şenol Güneş'e Güney Kore Milli Takımı'ndan beklenen teklif

Güney Kore'den Şenol Güneş'e teklif

Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olan Şenol Güneş, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta geçirdiği başarısız dönemin ardından teknik direktörlüğe ara veren tecrübeli isim, rotasını Asya'ya çevirdi.



Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre, Güney Kore Milli Takımı, Şenol Güneş'e teklif yaptı. Şartlarda anlaşılması halinde 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Şenol Güneş, daha önce 2007 ile 2009 yılları arasında Güney Kore ekiplerinden FC Seoul'de teknik direktörlük yapmıştı.

Türk futbolunda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Şenol Güneş, bu yeni teklifle Asya'da kariyerine devam edebilir. Güneş'in Güney Kore Milli Takımı'na yapacağı katkılar ve yeni dönemde neler