DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,76 -0,37%
ALTIN
3.046,02 0,01%
BITCOIN
3.507.100,55 0,72%

Şenol Güneş'in Futbol Felsefesi: Güzel Oyun, İyi Sonuç

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, güzel oyun ve iyi sonuç isteğini vurguladı. Futbolun zorluklarını ve özgünlüğünü anlatıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:20
Şenol Güneş'in Futbol Felsefesi: Güzel Oyun, İyi Sonuç

Şenol Güneş Futbol Felsefesini Paylaştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dergilere verdiği röportajda, futbol felsefesini ve bekleyişlerini anlattı. Güneş, güzel oynamadan kazanmanın ne denli yanılgı olduğunu, doğru oyun oynamadan sonrasında kazanma şansının azalacağını belirtti.

Güzel Oyun ve İyi Sonuç

Güneş, "Her ikisini de insan ister. Ben de güzel oyun, iyi sonuç istiyorum. Güzel oynamadan kazandığınız zaman, zaten doğru oyun olmuyorsa, sonrasında kazanma şansınız da az olacaktır. Dolayısıyla birbirine bağlantılı" dedi. Çalıştığı oyunculara da, "Bu işi yapıyorsan, en iyisini yapacaksın" diyerek, en iyi takımlarla kendilerini ölçmeleri gerektiğini iletti.

Dipten Zirveye Çıkma Yöntemi

Tecrübeli teknik adam, zirveye ulaşmanın mutluluğunu ve önemini vurgularken, "Dipten bakıp da tepeyi arzu ederken hiçbir şey yapmazsanız, izleyen kişi olursunuz sadece" ifadesini kullandı. Eğitimde de bahsedildiği gibi, ilerleyenlerin geri dönüp güç alması gerektiğini belirtti.

Ekonomik Zorluklar ve Futbolun Marka Değeri

Güneş, ülke futbolunun ekonomik durumdan olumsuz etkilendiğini ifade ederek, seyirci azalması gibi sorunların üst sıralarda bulunduğunu söyledi. Almanya örneği üzerinden, futbol için futbol keyfini tatmin etmek üzere gelen insanların sayısının artışını görmekte olduğunu vurguladı.

Teknoloji ve Futboldaki Hatalar

Futbola ilginin azalacağına inanmadığını belirten Güneş, hataların futbolda her zaman bulunduğunu ve teknolojinin bu durumu düzeltme amacında olduğunu, ancak yine de hataların güven duygusunu sarsabildiğini söyledi.

Pes Etmemek ve İlerlemenin Önemi

Maç kaybetmenin futbolun doğasında olduğunu hatırlatan Güneş, en önemli şeyin pes etmemek olduğunu vurguladı. "Her gün taze bir başlangıçtır" diyerek, insanların içlerinde var olan değerleri dışarı çıkarmaya çalışmaları gerektiği mesajını verdi.

Kendi Kimliğiyle Yaşamak

Güneş, yaptığı her şeyin kayıt altında olmasının kendisine bir kısıtlama yaratmadığını aktarırken, "Ben ne isem hep oyum. Onunla yaşıyorum. Sokakta da yaylada da her yerde aynıyım" şeklinde konuştu. Trabzonspor teknik direktörü olarak sorumluluklarını üstlenmenin kendisi için en doğal olanı ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Jadran Split'i 12-9 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi
2
Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
3
Türkiye Motosiklet Federasyonu 2024 Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da
4
Kasımpaşa, Süper Lig'de Eyüpspor'u Ağırlıyor
5
Türkiye Kaykay Milli Takımı İspanya'da Kamp Yapıyor
6
Şenol Güneş'in Futbol Felsefesi: Güzel Oyun, İyi Sonuç
7
Sivasspor Bodrum FK'ye Konuk Oluyor: Süper Lig Heyecanı Başlıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler