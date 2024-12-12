Şenol Güneş'in Futbol Felsefesi: Güzel Oyun, İyi Sonuç

Şenol Güneş Futbol Felsefesini Paylaştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dergilere verdiği röportajda, futbol felsefesini ve bekleyişlerini anlattı. Güneş, güzel oynamadan kazanmanın ne denli yanılgı olduğunu, doğru oyun oynamadan sonrasında kazanma şansının azalacağını belirtti.

Güzel Oyun ve İyi Sonuç

Güneş, "Her ikisini de insan ister. Ben de güzel oyun, iyi sonuç istiyorum. Güzel oynamadan kazandığınız zaman, zaten doğru oyun olmuyorsa, sonrasında kazanma şansınız da az olacaktır. Dolayısıyla birbirine bağlantılı" dedi. Çalıştığı oyunculara da, "Bu işi yapıyorsan, en iyisini yapacaksın" diyerek, en iyi takımlarla kendilerini ölçmeleri gerektiğini iletti.

Dipten Zirveye Çıkma Yöntemi

Tecrübeli teknik adam, zirveye ulaşmanın mutluluğunu ve önemini vurgularken, "Dipten bakıp da tepeyi arzu ederken hiçbir şey yapmazsanız, izleyen kişi olursunuz sadece" ifadesini kullandı. Eğitimde de bahsedildiği gibi, ilerleyenlerin geri dönüp güç alması gerektiğini belirtti.

Ekonomik Zorluklar ve Futbolun Marka Değeri

Güneş, ülke futbolunun ekonomik durumdan olumsuz etkilendiğini ifade ederek, seyirci azalması gibi sorunların üst sıralarda bulunduğunu söyledi. Almanya örneği üzerinden, futbol için futbol keyfini tatmin etmek üzere gelen insanların sayısının artışını görmekte olduğunu vurguladı.

Teknoloji ve Futboldaki Hatalar

Futbola ilginin azalacağına inanmadığını belirten Güneş, hataların futbolda her zaman bulunduğunu ve teknolojinin bu durumu düzeltme amacında olduğunu, ancak yine de hataların güven duygusunu sarsabildiğini söyledi.

Pes Etmemek ve İlerlemenin Önemi

Maç kaybetmenin futbolun doğasında olduğunu hatırlatan Güneş, en önemli şeyin pes etmemek olduğunu vurguladı. "Her gün taze bir başlangıçtır" diyerek, insanların içlerinde var olan değerleri dışarı çıkarmaya çalışmaları gerektiği mesajını verdi.

Kendi Kimliğiyle Yaşamak

Güneş, yaptığı her şeyin kayıt altında olmasının kendisine bir kısıtlama yaratmadığını aktarırken, "Ben ne isem hep oyum. Onunla yaşıyorum. Sokakta da yaylada da her yerde aynıyım" şeklinde konuştu. Trabzonspor teknik direktörü olarak sorumluluklarını üstlenmenin kendisi için en doğal olanı ifade etti.