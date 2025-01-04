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Şenol Güneş: Oyun Üstünlüğümüz Skora Yansımadı

Trabzonspor, Reeder Samsunspor'a 2-1 yenildi. Teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası konuştu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 22:57
Şenol Güneş: Oyun Üstünlüğümüz Skora Yansımadı

Şenol Güneş: Oyun Üstünlüğümüz Skora Yansımadı

Tredyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı" dedi.

İlk Yarıda İyi Oynayamadık

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsun'da kazanma ihtiyaçlarını sahaya yansıtmak istediklerini belirtti.

Oyuna kötü ve tedirgin bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Güneş, "İlk yarıda top kayıplarımız oldu. Rakibin de bu yapıda oynayacağını bekliyorduk. Savunma anlayışı, durup hızlı kontraya çıkma şeklindeydi. Bizim 3-4 tane top kaybımızdan bir tanesi golle değerlendirildi ve rakip öne geçti. İlk yarı defans olarak iyi oynamadık. İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk. Oyun da tamamen kontrolümüzdeydi" diye konuştu.

Kornerden Gelen Gol Oyun Yapımızı Bozdu

Güneş, üstlerine gelinmediği anlarda kornerden yedikleri golün Samsunspor'un direncini artırdığını vurguladı ve şunları ekledi: "Ondan sonra oyun yapımız tamamen bozuldu. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı. Sebebi de top kayıplarımız, basit hatalarımız ve rakibin de bunu kullanması. Üzgünüm, çünkü bir çıkışa ihtiyaç vardı. Daha önce de buna benzer maçlarımız oldu. Bunu devam ettirdik bugün. Maalesef kaybettik."

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 mağlup olan...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 mağlup olan...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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