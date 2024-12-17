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Şenol Güneş: Trabzonspor'a Yakışmayan Bir Durumdayız

Şenol Güneş, Galatasaray'a kaybettikleri için üzgün ve kızgın olduklarını açıkladı, hakem kararlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 01:24
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 01:24
Şenol Güneş: Trabzonspor'a Yakışmayan Bir Durumdayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Yenildiğimiz için üzgünüz"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 4-3 kaybeden Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, yenilkten dolayı duyduğu üzüntüyü ve şanssızlıklarını dile getirdi.

Güneş, "Lider ve moralli bir takıma karşı oynadık. Kazanmamız gerekiyordu ve oynadığımız futbol bunu gösteriyordu. Son dakikada duran toptan yediğimiz gol, bizler için ağır bir darbe oldu" diye konuştu. Takımın performansını öven Güneş, deplasman takım olarak üç gol atmalarının olumlu olduğunu belirtti ve tüm oyunculara emekleri için teşekkür etti.

"Takımın Konumu Trabzonspor'a Yakışmıyor"

Güneş, çalışmalara devam edeceklerini ve bulunulan konumun Trabzonspor'a yakışmadığını vurguladı. "Bu durumu bir an önce aşmalıyız. Taraftara söyleyecek sözümüz yok. Yapmamız gereken şey, futbolumuzu devam ettirip yeni bir takım oluşturmaktır," dedi.

Maçtaki hakim performansına değinen deneyimli teknik adam, "Hakem hataları nedeniyle çok sıkıntı yaşadık, ancak bu maçta bariz bir hata yoktu. Duyduğumuz endişe doğru değil, bu durum bizi kötü etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Türk futbolunun gelişimi için rekabetin güçlenmesi gerektiğini belirtti ve "Trabzonspor'un yeniden güçlü olması lazım, bu sadece bizim için değil, tüm lig için geçerli," şeklinde konuştu.

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