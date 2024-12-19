Şenol Güneş: Trabzonspor'da Kriz Dönemini Aşacağız

Şenol Güneş: "Kriz Dönemindeyiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın yaşadığı üst üste mağlubiyetler ve başarısız sonuçlar hakkında konuşarak, "Bu kriz dönemini teslim olmadan savaşarak aşacağız," dedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Sipay Bodrum FK maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, takımda yaşanan sakatlık sorunlarına dikkat çekti. Hüseyin, Serkan, Savic ve Okay gibi önemli oyuncuların sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Sakatlık Raporu

Güneş, sakat oyuncuların durumunu değerlendirerek, "Adana Demirspor maçından sonra Hüseyin ve Serkan ile Arif sakatlandı. Arif şu anda normal antrenmanlara katılıyor. Ancak Batagov'un sakatlığı bu hafta da devam ediyor. Draguş'un ise son maçta aldığı darbeye bağlı sakatlığı var ve 10 gün sürmesi bekleniyor," dedi.

Güneş, Edin Visca'nın durumunun da yarın değerlendirileceğini ve takımda başka bir sıkıntının olmadığını kaydetti.

VAR ve Hakem Hataları Üzerine Açıklamalar

Çeşitli hakem hataları ve VAR sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşan Güneş, "Eğer tartışmaları ve hataları durdurmak için yapılacaksa güzel bir şey ama eğer başaramazsak o zaman art niyet aranır. Teknolojinin girdiği bir yerde yanlışlıkların nasıl devam ettiğini görüyoruz," dedi.

Saha Sonuçları Üzerine Değerlendirmeler

Güneş, sahada kazanan bir takım olmaları gerektiğini belirterek, "Kazancağız kadar oynadığımızı düşünüyorum. Ancak yaşanan eksiklikler ve hatalar var. Takım oluşturmak için çaba içinde olmamız şart," şeklinde konuştu.

Takımın Geleceği ve Transfer Planları

Gelecek döneme ilişkin transfer stratejilerine de değinen Güneş, devre arası transfer döneminde stoper, forvet ve orta alanda 8 numaralı oyuncu almak istediklerini söyledi. Ayrıca, takımdan 5-6 oyuncu ile de yollarını ayırabileceklerini ekledi.

Savaşmaya Devam Edeceğiz

Sonuçların kendisine ve camiaya yakışmadığını ifade eden Güneş, "İyi bir Trabzonspor'un kendini tekrar düzeltmesi gerekiyor. Takım olarak iyi niyetimizden şüphem yok. Ancak bu süreçte 'teslim olmadan savaşacağız' mesajını vermek istiyorum," dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.