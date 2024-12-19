DOLAR
35,1 -0,16%
EURO
36,52 -0,41%
ALTIN
2.921,49 -0,17%
BITCOIN
3.513.811,45 1,21%

Şenol Güneş: Trabzonspor'da Kriz Dönemini Aşacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, üst üste yaşanan mağlubiyetleri değerlendirerek, kriz döneminde savaşarak çıkacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:53
Şenol Güneş: Trabzonspor'da Kriz Dönemini Aşacağız

Şenol Güneş: "Kriz Dönemindeyiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın yaşadığı üst üste mağlubiyetler ve başarısız sonuçlar hakkında konuşarak, "Bu kriz dönemini teslim olmadan savaşarak aşacağız," dedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Sipay Bodrum FK maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, takımda yaşanan sakatlık sorunlarına dikkat çekti. Hüseyin, Serkan, Savic ve Okay gibi önemli oyuncuların sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Sakatlık Raporu

Güneş, sakat oyuncuların durumunu değerlendirerek, "Adana Demirspor maçından sonra Hüseyin ve Serkan ile Arif sakatlandı. Arif şu anda normal antrenmanlara katılıyor. Ancak Batagov'un sakatlığı bu hafta da devam ediyor. Draguş'un ise son maçta aldığı darbeye bağlı sakatlığı var ve 10 gün sürmesi bekleniyor," dedi.

Güneş, Edin Visca'nın durumunun da yarın değerlendirileceğini ve takımda başka bir sıkıntının olmadığını kaydetti.

VAR ve Hakem Hataları Üzerine Açıklamalar

Çeşitli hakem hataları ve VAR sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşan Güneş, "Eğer tartışmaları ve hataları durdurmak için yapılacaksa güzel bir şey ama eğer başaramazsak o zaman art niyet aranır. Teknolojinin girdiği bir yerde yanlışlıkların nasıl devam ettiğini görüyoruz," dedi.

Saha Sonuçları Üzerine Değerlendirmeler

Güneş, sahada kazanan bir takım olmaları gerektiğini belirterek, "Kazancağız kadar oynadığımızı düşünüyorum. Ancak yaşanan eksiklikler ve hatalar var. Takım oluşturmak için çaba içinde olmamız şart," şeklinde konuştu.

Takımın Geleceği ve Transfer Planları

Gelecek döneme ilişkin transfer stratejilerine de değinen Güneş, devre arası transfer döneminde stoper, forvet ve orta alanda 8 numaralı oyuncu almak istediklerini söyledi. Ayrıca, takımdan 5-6 oyuncu ile de yollarını ayırabileceklerini ekledi.

Savaşmaya Devam Edeceğiz

Sonuçların kendisine ve camiaya yakışmadığını ifade eden Güneş, "İyi bir Trabzonspor'un kendini tekrar düzeltmesi gerekiyor. Takım olarak iyi niyetimizden şüphem yok. Ancak bu süreçte 'teslim olmadan savaşacağız' mesajını vermek istiyorum," dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Sipay Bodrum FK maçının...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Sipay Bodrum FK maçının...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni Geçerek Grup Aşamasına Yükseldi
2
Van de Streek, Kırılan Tabure İçin Güvenlik Görevlisiyle Buluştu
3
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, A Takım ile Buluştu
4
Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
5
Sivasspor'dan Taraftara 'Sensiz Olmaz' Çağrısı
6
Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Yiğit Yalçın Çıtak, Portekiz'de Bronz Madalya Kazandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı