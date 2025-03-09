Şenol Güneş: Trabzonspor'u Koruyacak Kararlar Alırım

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atakaş Hatayspor'a yenilginin ardından taraftarların istifaya çağrısına yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 00:21
Şenol Güneş: Trabzonspor'u Koruyacak Kararlar Alırım

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor Maçının Ardından Gelişmeler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş, taraftarların kendisini istifaya davet etmesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Kulübü Koruyacak Kararlar Alırım"

Güneş, “Kendimle ilgili karar verirken kendimi koruyacak bir karar almam, kulübü koruyacak bir karar alırım. Bu taraftarları mutlu edecekse onu da alırım yani sorun değil.” şeklinde konuşarak, takımın durumundan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Olumsuz Sonuçlar ve Maç Analizi

Güneş, “Geçen maçtan sonra bu maçı da kaybetmek hem beni, hem oyuncuları, hem taraftarı üzdü. Yönetimi, başkanı da. Hem taraftarlardan hem başkan ve yönetimden özür diliyorum,” diyerek kötü geçen akşamdan duyduğu rahatsızlığı vurguladı.

Maçın analizini yapan Güneş, “Bugün oyunun analizini yapıp daha fazla pozisyonumuz olduğunu ancak alt sırada bulunan bir Hatayspor’a karşı kaybetmenin kabul edilir tarafı yok.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, oyuncuların sahada gergin ve telaşlı bir oyun sergilediklerini belirtti.

Oyuncu Performansları ve Sakatlıklar

Güneş, sakatlığından dolayı bir haftadır idmana çıkmayan Simon Banza ile ilgili, “Hem oynamak istiyordu hem de bizim için ihtiyaçtı,” dedi. Ayrıca, oyuna giren oyuncuların katkı veremediğini ve bunun sonucunda takımın performansının etkilendiğini dile getirdi.

Hakem Kararları ve VAR İtirazı

VAR'dan dönen iki penaltı pozisyonuna dair Güneş, “Hakem ile ilgili az konuşmayı tercih ediyordum ama keşke o iki penaltıyı hiç çalmasaydı,” ifadelerini kullandı. Güneş, hataların incelenmesi gerektiğini vurgulayıp, bu konunun dışında kalmak istediğini belirtti.

Taraftarın Tepkisi ve Gelecek Planları

Taraftarların istifa yönündeki tepkilerine yanıt veren Güneş, özür dileyerek, “Bana bunu söylemelerine hak veriyorum. Üzgün olmam da bir şeyi değiştirmiyor,” dedi. Takımın geleceği ile ilgili ise, başkan ve yönetimle karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Güneş, “Bu iki maçı alsaydık Avrupa Kupaları'na katılmak için büyük bir şansımız olabilecekti,” şeklinde ekledi. Trabzonspor’un hedefleri doğrultusunda mücadele vermeye devam edeceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Efes, Cenk Akyol'u Genç Takım Antrenörü Olarak Atadı
2
Şenol Güneş: Trabzonspor'u Koruyacak Kararlar Alırım
3
Alperen Acet, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7. Oldu
4
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu Gerçekleştirildi
5
Barcelona'nın Doktoru Garcia'nın Vefatı Üzerine Osasuna Maçı Ertelendi
6
Murat Şahin: 'Hak Edilmiş Bir Galibiyet Aldık'
7
Trabzonspor, Hatayspor Karşısında Şok Yenilgi Aldı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!