Şenol Güneş: Trabzonspor'u Koruyacak Kararlar Alırım

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor Maçının Ardından Gelişmeler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş, taraftarların kendisini istifaya davet etmesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Kulübü Koruyacak Kararlar Alırım"

Güneş, “Kendimle ilgili karar verirken kendimi koruyacak bir karar almam, kulübü koruyacak bir karar alırım. Bu taraftarları mutlu edecekse onu da alırım yani sorun değil.” şeklinde konuşarak, takımın durumundan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Olumsuz Sonuçlar ve Maç Analizi

Güneş, “Geçen maçtan sonra bu maçı da kaybetmek hem beni, hem oyuncuları, hem taraftarı üzdü. Yönetimi, başkanı da. Hem taraftarlardan hem başkan ve yönetimden özür diliyorum,” diyerek kötü geçen akşamdan duyduğu rahatsızlığı vurguladı.

Maçın analizini yapan Güneş, “Bugün oyunun analizini yapıp daha fazla pozisyonumuz olduğunu ancak alt sırada bulunan bir Hatayspor’a karşı kaybetmenin kabul edilir tarafı yok.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, oyuncuların sahada gergin ve telaşlı bir oyun sergilediklerini belirtti.

Oyuncu Performansları ve Sakatlıklar

Güneş, sakatlığından dolayı bir haftadır idmana çıkmayan Simon Banza ile ilgili, “Hem oynamak istiyordu hem de bizim için ihtiyaçtı,” dedi. Ayrıca, oyuna giren oyuncuların katkı veremediğini ve bunun sonucunda takımın performansının etkilendiğini dile getirdi.

Hakem Kararları ve VAR İtirazı

VAR'dan dönen iki penaltı pozisyonuna dair Güneş, “Hakem ile ilgili az konuşmayı tercih ediyordum ama keşke o iki penaltıyı hiç çalmasaydı,” ifadelerini kullandı. Güneş, hataların incelenmesi gerektiğini vurgulayıp, bu konunun dışında kalmak istediğini belirtti.

Taraftarın Tepkisi ve Gelecek Planları

Taraftarların istifa yönündeki tepkilerine yanıt veren Güneş, özür dileyerek, “Bana bunu söylemelerine hak veriyorum. Üzgün olmam da bir şeyi değiştirmiyor,” dedi. Takımın geleceği ile ilgili ise, başkan ve yönetimle karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Güneş, “Bu iki maçı alsaydık Avrupa Kupaları'na katılmak için büyük bir şansımız olabilecekti,” şeklinde ekledi. Trabzonspor’un hedefleri doğrultusunda mücadele vermeye devam edeceğini ifade etti.