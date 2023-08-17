Şenol Güneş'ten peş peşe yeni transfer açıklamaları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanş maçında yarın Beşiktaş, Neftçi'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, galibiyet alarak play-off aşamasına yükselmeyi amaçladıklarını ifade etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Elbette sonuç garantisi yok. Bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz, bazılarına ise şans vereceğiz. Neftçi, yetenekli bir takım ve izin verilirse iyi futbol oynayabilen bir ekip. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak turu geçmeyi hedefliyoruz. Omar Colley'nin omzunda bir sıkıntı var, durumunu değerlendireceğiz. Rachid Ghezzal'ın ailesi bir kaza geçirdi, çocuğu ameliyat edildi ve durumu iyi. Umarım keyifli bir maç olur ve galibiyetle turu atlarız." şeklinde konuştu.

Bu sezon şimdiye kadar oynadıkları 4 resmi maçı hatırlatan Güneş, "Milli maç nedeniyle ligde verilecek araya kadar 3 günde bir maçımız olacak. Bu dönemi iyi yönetmemiz önemli. Sağlık açısından sorunumuz yok, aksine daha da güçleniyoruz." dedi.





Şenol Güneş, yeni transferleri hakkında da konuşarak Milot Rashica'nın yetenekli bir oyuncu olduğunu ve başarılı bir sezon geçirdiğini belirtti. Rashica'nın transferini yönetimi tebrik ederek değerlendiren Güneş, Rashica'nın takıma uyum sağlamasını beklediklerini dile getirdi. Ayrıca Alex Oxlade-Chamberlain'in de takımla antrenmanlara başladığını söyleyen Güneş, "Olumlu ve olumlu bir tutum sergiliyor. Adaptasyonu hızlı gidiyor. Yetenekleri oldukça fazla. Bu tür oyuncuları fiziksel olarak hazır hale getirip takıma entegre etmeye çalışacağız." dedi.

Transfer dönemi hakkında konuşan Güneş, transfer sürecinin lig başlamadan kapanması gerektiğini savundu. Uzun süren transfer döneminin futbolun gerisinde kalmasına neden olduğunu ifade eden Güneş, "Transfer dönemi, maçların başlamasından önce kapanmalı. Transfer süreci daha şeffaf ve belirgin olmalıdır. Bu, pazarlama stratejisinin parçası haline gelmiştir. Uzun bir süre hoş bir durum değil. Futbol öncelikli olmalı." dedi.

Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşme görüşmeleri hakkında konuşan Güneş, bu oyuncuların kulüp için önemli olduğunu belirterek, sözleşmelerin tamamlanacağına inandığını dile getirdi. Ayrıca transfer spekülasyonlarına da değinen Güneş, transfer dedikodularının yoğunluğunu kabul ederek açıklamalarda bulundu.