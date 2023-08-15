Şenol Güneş'ten TFF'ye zehir zemberek sözler

Dün yaşanan Beşiktaş Karagümrük karşılaşması sonrasında Şenol Güneş resmen ateş püskürdü! Sözleri sosyal medyada çok konuşuldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞENOL GÜNEŞ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Lig başlamasıyla takımların heyecanı da ikiye katlandı. Dün akşam Fatih Karagümrük ve Beşiktaş arasında karşılaşma yaşandı ve Beşiktaş 3 puan alarak lige başladı. İlk yarıda kötü performans sergileyen takımla ilgili Şenol Güneş taraftardan özür diledi. Şenol Güneş TFF'ye de sitem etti. Güneş açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Karagümrük kendi gücünde direnebilecek bir takımdı ve iyi yaptı. Top kayıpları yaşadık, agresif oynamadık.





Top kontrolü bizde olsa da cılız ataklar yaşandı. Gol geç bulundu ama maçı hak ettik. Bazen çok pozisyon bulunur, kaçırılır ama bugün kazanmak için yeterli pozisyonları bulduk. Bunları yaşayacağız, futbolcularımı tebrik ederim. Bireysel olarak oyuncu eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında görevlere bağlı olarak iyi niyetli olabilirler ama hızlı tempo gerekiyor. Top kaybedildiği zaman baskılı oyun gerekiyor. Bakü maçında bunları iyi yaptık ama yine de maç bundan uzaktı. Rakip de ağırdı biz de. Taraftarımızdan ilk yarı için özür dileriz. Sıcaklar sebebiyle takımda da ağırlık, halsizlik yaşanıyordu ama düzeldi. Biz federasyon kararlarına uymak zorundayız ama doğrusunu söylesem ortalık karışır. Yanlış anlıyorlar, susmayı tercih ediyorum.'