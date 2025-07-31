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Serbest Dalışta Dünya Şampiyonu Ece Akgün, Yeni Başarıların Peşinde

Dünya şampiyonu Ece Akgün, serbest dalışta yeni başarılar hedefliyor. 5 madalya ile döndüğü şampiyonlukta hedefi daha fazlası.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 11:12
Serbest Dalışta Dünya Şampiyonu Ece Akgün, Yeni Başarıların Peşinde

Serbest Dalışta Dünya Şampiyonu Ece Akgün

Milli sporcu Ece Akgün, serbest dalışta ulaştığı dünya şampiyonluğuyla büyük bir başarıya imza attı. 17 yaşındaki genç sporcu, geçtiğimiz ay Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda statik apnea (STA) kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

5 Madalya ile Dönüş

Tekirdağ'da yaşadığı bir sakatlık sonucunda yüzmeyi bırakmak zorunda kalan Ece, ailesinin yönlendirmesiyle serbest dalış branşına geçti. Antrenörü Sertan Aydın ile gerçekleştirdiği bir yıllık çalışmalar sonucunda Ece, katıldığı Türkiye ve dünya şampiyonalarından 5 madalya ile döndü.

Heyecan Verici Başarılar

Ece Akgün, başarıları hakkında şunları söyledi: "Daha yeni dünya şampiyonu olduğum için açıkçası bu kadar büyük bir dereceyi beklemiyordum. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Milli takımı temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızı okutturmak benim için küçüklük hayalimdi. Hedefim, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil ederek daha fazla başarı elde etmek."

Milletin Gururu

Türkiye Şampiyonası'nda iki madalya kazanan Ece, Yunanistan'daki dünya şampiyonasında dünya şampiyonluğunun yanı sıra paletsiz kategorisinde ikincilik ve çift palet kategorisinde üçüncülük elde etti. Antrenör Sertan Aydın, Ece'nin başarılarının Türkiye adına umut verici olduğunu belirtti ve "Sporcularımız uluslararası arenada kendilerini ispatladı" şeklinde sözlerine ekledi.

Ece Akgün, uluslararası başarılarına devam ederek, serbest dalışta Türkiye'nin adını duyurmaya kararlı.

Tekirdağ'da yaşadığı sakatlıktan dolayı yüzmeyi bırakıp geçtiği serbest dalışta ilk defa katıldığı...

Tekirdağ'da yaşadığı sakatlıktan dolayı yüzmeyi bırakıp geçtiği serbest dalışta ilk defa katıldığı Türkiye ve dünya şampiyonalarını 5 madalyayla tamamlayan milli sporcu Ece Akgün (17), başarılarına yenilerini eklemek istiyor. Ece Akgün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ'da yaşadığı sakatlıktan dolayı yüzmeyi bırakıp geçtiği serbest dalışta ilk defa katıldığı...

Tekirdağ'da yaşadığı sakatlıktan dolayı yüzmeyi bırakıp geçtiği serbest dalışta ilk defa katıldığı Türkiye ve dünya şampiyonalarını 5 madalyayla tamamlayan milli sporcu Ece Akgün (17), başarılarına yenilerini eklemek istiyor. Ece Akgün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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