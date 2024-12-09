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Serdal Adalı, Beşiktaş Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü Başkanlığı için adaylığını duyurdu, camianın geleceği için tarihi bir yol haritası sunacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:59
Serdal Adalı, Beşiktaş Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Serdal Adalı, 29 Aralık 2024'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı. Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, siyah-beyazlıların 121 yıllık tarihinde ciddi sıkıntıların yaşandığını vurguladı.

"Türk sporunun öncüsü, göz bebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiası bu tür sorunları yaşamamalıdır" diyen Adalı, geçmişte yaşanan sıkıntıların sorumlularına da dikkat çekti. "Geçmişteki sorunların hesap verilmeden yeni bir yönetime aday olmanın doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, Beşiktaş’ın geleceğiyle ilgili detayları ise 13 Aralık Cuma günü düzenleyeceği basın toplantısında paylaşacağını belirtti. Adalı, camianın yaşadığı sıkıntıları bir daha yaşatmamak adına bu görevi üstlenmek istediğini ifade etti.

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