Serdal Adalı'dan Beşiktaş Camiasına Teşekkür Mesajı!

Beşiktaş Kulübü'nün Yeni Başkanı Serdal Adalı'dan Teşekkür Konuşması

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından önemli bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada, başkanlığın getirdiği sorumlulukları üstleneceklerini vurguladı.

Adalı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş’ımız için yeni bir dönem başlıyor.”

Beşiktaş camiasının tüm kesimlerinin desteğini yanlarında görmek istediklerini belirten Adalı, “Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur.” dedi.

Ailesine ve Rakibine Teşekkür

Adalı, konuşmasında ayrıca ailesine ve rakibi Hüseyin Yücel'e de teşekkür etti. Ailesinin kendisindeki en büyük destekçi olduğunu belirten Adalı, şöyle devam etti: “Öncelikle aileme… Hayattaki en büyük destekçim olan eşime ve Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma teşekkür ederim.”

Bunun yanı sıra, oy kullanarak Beşiktaş’a sahip çıkan tüm kongre üyelerine de teşekkür eden Adalı, “Beşiktaş’a sahip çıkarak, rekor bir katılımla oy kullanan sizlere gönülden teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Son olarak, 3 Temmuz 2011 tarihinde FETÖ tarafından düzenlenen kumpasta cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş'e özel bir teşekkür de eden Adalı, “Türkiye Jokey Kulübüne ve atçılık camiasına da anlayışları için teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, son sandığın açılmasının ardından teşekkür konuşması yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı, son sandığın açılmasının ardından teşekkür konuşması yaptı.