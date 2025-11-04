Serdal Adalı: 'Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın' — Beşiktaş'ta rest

Serdal Adalı'dan sert yanıt: 'Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da yaşanan tartışmalar ve usulsüzlük iddialarına ilişkin Tüpraş Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Adalı, görevin hizmet için yapıldığını belirterek, kendisinden daha iyi bir aday çıkarsa onurlu şekilde görevi devretmeye hazır olduğunu vurguladı.

"Hayatımda en çok emek verdiğim şey Beşiktaş'tır"

Adalı, kendisini hem üzgün hem gururlu hissettiğini söyleyerek, 'Hayatımda en çok emek verdiğim şey Beşiktaş’tır' ifadelerini kullandı. Başkan, son günlerde birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddiaların camianın enerjisini zayıflattığını belirtti ve koltuğun sorumluluğunu kaçmak için değil taşımak için aldığını söyledi. Adalı, onuruyla ve tertemiz bir şekilde bu göreve geldiğini, emeğinin üstüne gölge düşmesine izin vermeyeceğini kaydetti.

'20 günlük ibra masalı' ve genel kurul süreci

Genel kurul sürecinde özellikle 11 Mayıs - 31 Mayıs 2025 tarihlerine ilişkin tartışmaların hedef alındığını belirten Adalı, bu dönemin 20 günlük kısa bir süre olduğunu, mazbatasını 13 Mayıs'ta aldığını ve bu süre zarfında hiçbir yönetim kararı, sözleşme veya harcama yapılmadığını söyledi. Adalı, 40'a yakın katılımcının bulunduğu genel kurulda hukuksuzluk iddialarının asılsız olduğunu, bu iddiaların Beşiktaş'ın aklına ve vicdanına hakaret olduğunu ifade etti.

Yargı süreci ve 'rezillik' değerlendirmesi

Adalı, söz konusu iddiaların yargıya intikal ettiğini ve Beşiktaş'ın hiçbir şeyden çekinmediğini belirtti. 'Bizim yargıda eksik dosyamız bir bu kalmıştı bu rezilliği de yaşayalım, önemli değil' diyerek, camianın itibarını korumaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

"Hedef Beşiktaş değil, Beşiktaş'ın imkanları"

Başkan, mali genel kurulda yaşananların organize bir operasyon olduğunu savunarak, sosyal medya kampanyaları ve koordineli paylaşımlarla istikrarın bozulmaya çalışıldığını dile getirdi. Adalı, asıl hedefin Beşiktaş değil, kulübün kaynakları ve geliştirilen gayrimenkul projeleri olduğunu belirtti ve buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Görev devri çağrısı: 'Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın'

Adalı, görevi daha iyi yapacak bir adayın çıkması halinde Onurlu bir şekilde görevi devredebileceğini vurguladı: 'Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın, vizyonunu anlatsın.' Ancak adayların camiayı karıştırarak ve iftirayla siyaset yapmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca ilk başkan adayını destekleyeceğini ve kulübü borçsuz şekilde devredeceğini taahhüt etti.

Beşiktaş'ı hesaplara kurban etmeyeceğiz

Adalı, kendisinin Beşiktaş terbiyesiyle hareket ettiğini, yıllardır önü açılan birçok hileye rıza göstermediğini belirtti. Kulübün geçmişteki sorumluluk sisteminin iyileştirilmesinden, hesap verebilirlik ve kurumsal reformlardan rahatsız olanların olduğunu söyledi ve 'Beşiktaş'ı sizlerin hesap kitaplarına, ihtiraslarına malzeme ettirmeyeceğiz' diye konuştu.

Mali tablo ve icraatlar: Güçlendirilmiş şeffaflık

Adalı, son 10 ayda yapılan icraatları özetlerken 1.4 milyar TL tutarında tek seferde yapılan en büyük borç ödemesine işaret etti. Ayrıca geçmiş yükümlülükler dahil olmak üzere toplam 9.3 milyar TL ödeme gerçekleştirdiklerini, kurumsal reform başlattıklarını ve kararların artık kayıt altında olduğunu belirtti. Beşiktaş'ın rasyonel, sürdürülebilir ekonomik modele yöneldiğini vurguladı.

İletişim hatası itirafı: 'Şampiyonluk' sözü erken oldu

Adalı, iletişimde hatalar yaptıklarını ve 'şampiyonluk' kelimesini fazla erken kullandığını kabul etti. Başkan, hedef ile gerçeğin farklı olduğunu; hedefin kupalar olduğunu, gerçeğin ise temeli sağlam yapılanma olduğunu söyledi.

'Ne korkuya, ne tehdide, ne de iftiraya boyun eğmeyeceğiz'

Camianın geçmişte birçok operasyon gördüğünü ancak pes etmediğini belirten Adalı, Beşiktaş'ın tek kuruşuna sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Mücadelelerinin koltuk için değil kulübün geleceği için olduğunu vurguladı ve karanlığa çekilmek isteyenlere karşı dimdik duracaklarını ifade etti.

Güven ve genel kurul destekleri

Adalı, 29 Aralık 2024'te kulüp tarihinin en yüksek oyuyla göreve geldiklerini, 11 Mayıs seçimli genel kurulunda %90'ın üzerinde oy aldıklarını ve 22 Haziran yetki kongresinde alınan destekleri anlattı. Beşiktaş camiasıyla arasında güven sorunu olmadığını ve bu güveni boşa çıkarmayacağını söyledi.

Futbol komitesi, teknik direktör ve tüzük tadili

Başkan, Asbaşkanlar Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Futbol A.Ş. üyesi Melih Aydoğdu'nun yer aldığı bir Futbol Komitesi kurduklarını açıkladı. 'Sergen hocamız görevinin başındadır' diyerek teknik heyete destek verdi. Ayrıca yılbaşına kadar bir Tüzük Tadil Kongresi düzenlemeyi planladıklarını, yönetim sürelerini 3 yıldan 2 yıla düşüreceklerini ve gelecek yönetimlerin bütçe dışı ödemelerden kendi mal varlıklarıyla sorumlu olacaklarının tüzüğe yazılacağını bildirdi.

KAP açıklaması ve sermaye artışı

Adalı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada yeni sermaye artışı için ellerindeki hisselerin satış iznini SPK'dan istediklerini, hisselerin satılması halinde elde edilecek kaynağın banka borçlarına gideceğini belirtti. 'Hisse satma gibi bir planımız yok. Olsa da bu paralar banka borçlarına gidecek' dedi.

Derbi ve oyun planı

Yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe derbisi de ele alındı. Adalı, takımın 25 dakikalık parlak dönemlerini 90 dakikaya yayması gerektiğini belirterek, bu oynanışla mağlubiyet şansının azalacağını ifade etti.

Sonuç: Serdal Adalı, genel kurul tartışmalarını 'planlı operasyon' olarak nitelendirdi; şeffaflık, hesap verebilirlik ve Beşiktaş'ın kaynaklarının korunması vurgusunu öne çıkardı. Gerektiğinde görevi devretmeye açık olduğunu belirtti ve kulübün geleceği için mücadele edeceğini söyledi.

