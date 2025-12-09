Serdal Adalı: "Yabancı VAR ile 2. yarıya başlamak istiyoruz"

Beşiktaş Başkanı, Riva'daki görüşmenin ardından TFF'ye çağrıda bulundu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler ile ilgili değerlendirme yapmak üzere Riva'da TFF yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantı sonrası basına konuşan Adalı, bahis operasyonları sonrası hakem sayısında yaşanan azalmaya dikkat çekerek, "Özellikle bu VAR hakemleri konusunda bir tarafta hakem operasyonlarıyla ilgili hakem sayısı eksilmesi var. Takviye lazım, geçtiğimiz haftalarda özel sohbetlerde bunu kendilerine söyledim. Bugün tekrar ettim." ifadelerini kullandı.

Başkan Adalı, yerli hakemlere güvenmek istediklerini ancak mevcut koşullar nedeniyle ikinci yarıya yabancı VAR hakemi ile başlama taleplerini resmi olarak ilettiklerini belirtti: "Saha içinde biz yerli hakemlerimizle devam etmeyi tabii ki arzu ederiz, isteriz, güveniyoruz da. Özellikle de üstüne basa basa buğun artık resmi talep mi dersiniz; ikinci yarıya yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi kendilerine ilettik. Kendileri de farklı düşünmiyor."

Federasyon kararlarının aleyhlerine olduğunu düşündüğünü vurgulayan Adalı, şu değerlendirmeyi yaptı: "İlk yarının bitimine 2-3 maç kalmış, kendilerine de sordum bizim lehimize bir hata yapıldı mı ben hatırlamıyorum. Maalesef tüm aleyhimize olan hatalar Beşiktaş’a oluyor. Sinir uçlarımızla oynuyorlar. Biz Türkiye’nin en efendi takımıyız. Her zaman federasyona destek olmaya çalıştık. Beşiktaş camiasının da artık geleceği son noktadayız. Biz o son noktadayız. İş sokağa dökülmeye geldi mi, onun da en iyisiyiz. Onu da en iyisini yaparız, tarihte örnekleri var. Bu endişelerimizi dile getirdim".

Geçtiğimiz sezon yabancı VAR uygulandığını hatırlatan Adalı, sözlerine şöyle devam etti: "Hakkımızı korumamak gibi düşünce içerisinde olmasınlar. Tüm camialar içinde hakkını en ciddi şekilde arayan camia da biziz. Camiamızın içi rahat olsun. Yabancı VAR ile 2. yarıya başlamak istiyoruz. Bunu inşallah iyi değerlendirsinler. Yabancı VAR denendiğinde hiçbir kulüp şikayet etmedi. Hakem sayısının düşüklüğünden dolayı, 170-180 tane hakemi görevden el çektirmişsiniz. Aklın yolu birdir. Camiamızın problemli olduğu bir hakemi denemek, resmen ateşle oynuyorlar."

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI