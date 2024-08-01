Serdar Dursun, Alanyaspor ile Süper Lig'de Yeniden Parlamak İstiyor

Serdar Dursun'un Hedefleri

Alanyaspor'un yeni forveti Serdar Dursun, hedefinin bol gol atmak ve A Milli Takım'a geri dönmek olduğunu belirtti. Dursun, "İnşallah tekrar ilk 11 oynarım. Çok gol atıp eski Serdar'a dönmek istiyorum," dedi.

Transfer Süreci ve Yeni Takımı

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, Alanyaspor ile kısa sürede anlaşarak, Düzce'deki kamp çalışmalarına katıldı. "Takımla 7 gün bana çok iyi geldi" diyen Dursun, sezon hazırlıkları hakkında şu bilgileri verdi:

"Ben ilk defa bir sezona bu şekilde geç başlıyorum. Yeni takımımda sisteme alışmam gerekli. Hocamız, arkadan oyun kuran bir sistemle oynatıyor."

Bireysel ve Takım Çalışmasının Önemi

Dursun, sezon hazırlıklarının uzatmalı olarak başladığını belirterek, bireysel çalışmaların takım çalışmaları ile örtüşmediğini ifade etti. "Bireysel çalışmayla takım çalışması birbirini tutmuyor ama ben bu süreci değerlendirmek istedim. Ligin başlamasına az bir süre kala 90 dakika için hazır olmayı ümit ediyorum," dedi.

Süper Lig'deki Rekabet

Serdar Dursun, bu yıl Süper Lig'in daha rekabetçi geçeceğini öngördüğünü belirterek, "Bence bu sene 8 veya 9 takım üst kısmı zorlayacak. Geçen sene 2 takımdı ama bu yıl kalite ve bireysel oyuncu durumunun biraz daha üst düzey olacağını düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de sözleşmesi bittikten sonra Alanyaspor ile anlaşan tecrübeli forvet Serdar Dursun, sezon hazırlıkları, yeni takımı ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'de sözleşmesi bittikten sonra Alanyaspor ile anlaşan tecrübeli forvet Serdar Dursun, sezon hazırlıkları, yeni takımı ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.