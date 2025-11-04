Serdar Dursun: Galatasaray’a 9 Kasım’da zor maç bekliyor

Kocaelispor’un tecrübeli santrforu Serdar Dursun, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında evinde konuk edecekleri Galatasaray maçına ilişkin iddialı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, sarı-kırmızılılara karşı gol sevincini yaşamak istediğini belirtti.

Hazırlıklar ve sakatlık durumu

Körfez ekibi, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Hafta başında çalışmalara başlayan ekipte tedavi için ülkesine dönen golcü oyuncu Bruno Petkovic ve Rigoberto Rivas antrenmanda yer almadı. Tedavisi süren Massadio Haidara bugün takımla çalışmalara başlarken, Serdar Dursun da kontrollü şekilde idmanda yer aldı.

Başakşehir maçı ve hakem eleştirisi

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun, Başakşehir maçında kafasına aldığı darbeyle ilgili olarak, "Sağlık durumum gayet iyi. O gün talihsiz bir an yaşadık. Teknik ekip ve sağlık ekibi çok iyi ilgilendiler. Birkaç gündür tedavi oluyorum. Korkunç bir andı ama yaşıyoruz, sıkıntı yok" dedi.

Başakşehir karşılaşmasının yönetimine sert eleştirilerde bulunan Dursun, penaltı kararıyla ilgili olarak şunları söyledi: "İlk yarı gayet iyi oynadık bence, çok büyük pozisyonlarımız vardı... Maç tam 0-0 bitecekken o anda da hissetmiştim. Bence penaltı değil, yüzde 100 hakem hatası var. VAR’a neden gidilmedi bilmiyorum. Ne yazık ki ucuz bir penaltıyla 2 puanımız çalındı diyebilirim." Dursun, pozisyonun kendisi için faul olduğunu savundu.

Galatasaray maçı değerlendirmesi

Galatasaray mücadelesi için konuşan Dursun, rakibin yoğun fikstürüne dikkat çekti: "Zor bir maç. Galatasaray iyi ve oturmuş bir takım. Bizim çok büyük bir avantajımız var. Trabzonspor’a karşı kazanamadı. Çarşamba günü Ajax’a karşı oynayacak. Perşembe sabah İstanbul’a gelecekler. Yorgun olacaklar. Milli aradan önceki maç. Avantaj olarak Hodri Meydan da var. Galatasaray’ı zor bir maç bekliyor. İyi bir planla kazanabiliriz. Neden olmasın? Galatasaray bu sene daha takılmadı. Kocaelispor olarak biz bunu başarmak istiyoruz. Hayırlısı olsun. O gün 1 veya 3 puan alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Form ve hedefler

Dursun, bireysel performansıyla ilgili olarak, "Bir futbolcu oynayarak, maç kondisyonu kazanarak daha iyi oluyor. Takım arkadaşlarını daha iyi anlıyorsun; ön direğe mi gidiyor, arka direğe mi yoksa ver-kaç mı geliyor. Otomatik olarak baskı hızların da artıyor. Her geçen gün daha iyi bir Serdar Dursun olarak sahada bulunuyorum. Yüzde 100 en iyi performansımı belki daha veremedim ama oraya doğru gidiyorum. Gün geçtikçe daha iyi oluyorum. Bu maçta hem gol hem asist yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum." dedi. Son üç maçta ilk 11'de başladığını ve bu hafta da takıma katkı vermek istediğini vurguladı.

Taner Gülleri anısı

Son olarak, Taner Gülleri’nin rakibe attığı 4 gole değinen Dursun, "O olay yaşandığında 17 yaşındaydım. Hamburg’da doğup büyüdüm. O maçı ben televizyondan canlı izlemiştim. 2008’de Taner Gülleri’nin 4 gol atmasını hatırlıyorum. Umarım Taner Gülleri’nin şansı bana döner. İnanılmaz bir gün olur. Bir forvet oyuncusu her takıma karşı gol atmak ister. Büyük takımlara atınca tabii ki ayrı oluyor" diyerek sözlerini noktaladı.

