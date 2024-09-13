Serdar Saatçı Trabzonspor'da Resmi İmza Töreni Gerçekleşti

Trabzonspor'da Yeni Bir Başlangıç

Trabzonspor Kulübü, genç futbolcu Serdar Saatçı ile 4+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. İmza töreni, Kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti.

İmza Töreninin Detayları

İmza törenine Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk de katıldı. Ertürk, burada yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Genç ve uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek bir oyuncu. Trabzonspor camiasına böyle yetenekli, genç ve geleceği parlak bir futbolcu kazandırdığımız için çok mutluyuz."

Serdar Saatçı'nın Gelen Açıklamalar

Trabzonspor'a transfer olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Saatçı, "Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz." şeklinde konuştu.

Forması ve Beklentiler

Açıklamaya göre, Saatçı, Trabzonspor'da 29 numaralı formayı giyecek. Kulüp, genç oyuncudan büyük beklentiler içerisinde.

Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı Serdar Saatçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı Serdar Saatçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.