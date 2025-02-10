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Serebral Palsili Akın'ın Galatasaray Maçına Gitme Hayali Gerçekleşti

Serebral palsili 31 yaşındaki Akın Araçlı, Galatasaray maçını stadyumdan izleme hayalini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:26
Serebral Palsili Akın'ın Galatasaray Maçına Gitme Hayali Gerçekleşti

Serebral Palsili Akın'ın Galatasaray Maçına Gitme Hayali Gerçekleşti

Çocukluk döneminde geçirdiği ateşli hastalık sonrası serebral palsi ile yaşamını sürdüren 31 yaşındaki Akın Araçlı'nın en büyük hayali, taraftarı olduğu Galatasaray'ın maçını stadyumdan izlemekti. Bu hayali, Galatasaray yönetiminin destek ve işbirliğiyle gerçeğe dönüştü.

Hayata tutunmak için büyük çaba sarf eden Araçlı, tekerlekli sandalyesi ve ailesinin desteğiyle meslek sahibi olmayı başardı. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberinin ardından Galatasaray yönetimi, Akın'la iletişim kurarak, onu Trendyol Süper Lig kapsamında Adana Demirspor ile oynanan maçta misafir etti.

Stadyuma tekerlekli sandalyesiyle ve öğretmeni Elif Cankan refakatinde gelen Araçlı, maçın tadını özel bir alandan çıkarttı. Maç öncesinde AA muhabirine duygu ve düşüncelerini aktaran Akın, “Bugün benim en büyük hayalim gerçek oldu. Taraftarı olduğum takımın maçını seyredebiliyorum. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Bu mutluluğa imkan sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Öğretmen Elif Cankan ise, öğrencisinin hayalini gerçekleştiren Galatasaray yönetimine ve gösterdikleri misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. Cankan, serebral palsiye ve serebral palsililere farkındalık oluşturulmasının, bu bireylerin hayatın içinde yer almasına katkıda bulunmasının kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Akın Araçlı, 30 Ocak'ta Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu ve en sevdiği futbolcunun Icardi olduğunu aktarmıştı. “Bir gün bu hayalimin gerçek olmasını istiyorum.” diyen Araçlı’nın hayali, şimdiye kadar gerçeğe dönüşerek mutluluğunu pekiştirdi.

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