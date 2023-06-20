Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile Anlaşmak İçin Bakü'ye Gitti
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Beşiktaş'ın şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile anlaşmak için Bakü'ye geldi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi tarafından gönderilen özel uçakla Bakü'ye inen Yalçın'ın, Bakü takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile son görüşmeleri yapabilmek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından gönderilen özel uçakla yerel saatle 13.15'te Bakü'ye inen Yalçın'ın, Neftçi Bakü'yle 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Bakü takımı, mevcut teknik patron Romanyalı Laurentiu Reghecampf'ün sözleşmesini feshettikten sonra Sergen Yalçın'ı resmi olarak açıklayacak.
Dokuz defa Azerbaycan Ligi şampiyonu olan Neftçi Bakü, geçtiğimiz sezonda ligi şampiyon Karabağ takımının 22 puan gerisinde 68 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.
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