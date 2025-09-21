Serie A Başkent Derbisi: Roma, Lazio'yu 1-0 Yendi

Serie A 4. haftasındaki başkent derbisinde Roma, Olimpiyat Stadı'nda Lazio'yu Lorenzo Pellegrini'nin golüyle 1-0 mağlup etti; iki kırmızı kart çıktı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:56
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasındaki başkent derbisinde Roma, konuk olduğu Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

Roma kentinin iki takımı, başkent derbisinde kozlarını Olimpiyat Stadı'nda paylaştı.

Maçın 38. dakikasında Lorenzo Pellegrini'nin golüyle Roma öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Ev sahibi Lazio, 86. dakikada Reda Belahyane'nin rakibine sert müdahalesi sonucu kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun diğer oyuncusu Matteo Guendouzi, hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, derbide 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Roma, puanını 9'a yükseltti. Lazio ise 3 puanda kaldı.

